Mães voltam a reclamar de longa espera e lotação em hospital de Cachoeiro

Segundo pais, triagem e recepção estavam lotados Crédito: Montagem| A Gazeta

Novamente, pais de crianças que buscaram atendimento pediátrico nesta segunda-feira (27) no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, voltaram a reclamar do longo tempo de espera para serem consultados, além do grande número de pessoas na unidade.

O hospital é a principal unidade de saúde materno infantil da região Sul do Estado e atende pacientes dos 28 municípios da região. A dona de casa Débora Teixeira Matias contou que levou a filha, de 8 anos, com suspeita de dengue para uma consulta. Ela conta que chegou ao local por volta do meio dia, após passar pelo posto de saúde do bairro, que não haveria atendimento pediátrico hoje.

“Deram orientação no posto para buscar a emergência do hospital. Está lotado aqui dentro, o atendimento está muito lento e nem tenho previsão para ser atendida”, contou a dona de casa.

Hospital

Procurado pela reportagem, o Hifa se manifestou divulgando uma nota. Confira o esclarecimento no íntegra:

“O HIFA Aquidaban esclarece que assim como em outras regiões do Estado está atendendo acima da sua capacidade. Normalmente a equipe atende diariamente cerca de 130 pacientes, mas nos últimos dias têm registrado mais de 280. Desses, a maior parte apresenta sintomas leves e poderiam ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Por este motivo, pede o apoio da população para só buscar o atendimento de urgência e emergência em situações extremamente necessárias.

Devido a este aumento, o HIFA está priorizando os pacientes mais urgentes, classificados com as cores vermelho, laranja e amarelo. As demais serão atendidas, mas a equipe está orientando sobre o tempo de espera, que pode aumentar devido a grande busca por atendimento”.