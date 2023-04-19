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Sofria complicações da Covid

Mãe de Ricardo Ferraço morre no 2° dia do político como governador do ES

Ricardo Ferraço assumiu função enquanto Renato Casagrande representa o Espírito Santo em Londres, na Inglaterra

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:42

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 abr 2023 às 13:42
Mãe de Ricardo Ferraço
Marília Rezende sofria de complicações na saúde após contrair a Covid-19. Crédito: reprodução/instagram
A mãe do vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), Marilia Rezende Ferraço, de 82 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira (19), no apartamento da família, em Vitória. A causa da morte não foi informada, mas Marília enfrentava complicações graves de saúde depois de contrair o vírus da Covid-19 em 2020.
De acordo com informações da assessoria de Ferraço, ela começou a se sentir mal na noite de ontem e acabou falecendo. A cerimônia de despedida será no Primícias Memorial House, em Santa Lucia, Vitória, a partir das 20 horas desta quarta-feira (19) e com encerramento na quinta-feira (20), às 11 horas.
Os compromissos do dia de Ferraço foram cancelados. Nesta terça-feira (18), pela primeira vez nesta gestão, ele assumiu a função de governador do Espírito Santo devido a uma viagem de Renato Casagrande (PSB) a Londres, na Inglaterra, para o encontro do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Brazil Conference.
Em publicação nas redes sociais, Ferraço, que também é secretário de Estado de Desenvolvimento. lamentou a perda da mãe e agradeceu o apoio de todos. Além dele, Marília deixa outros três filhos.

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