Luiz Carlos Reblin é nomeado superintendente do Ministério da Saúde no ES

Luiz Carlos Reblin atuou no combate à Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação | Sesa

O atual subsecretário de Vigilância da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, assumirá o cargo de Superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo. A nomeação foi publicada na última quarta-feira (19), no Diário Oficial da União e assinada pela ministra Nísia Trindade.

Um dos principais protagonistas no combate contra a Covid-19 no Estado, Reblin estava presente em anúncios e coletivas de imprensa para dar informações sobre a doença e comunicar as melhores formas de combater o vírus em território capixaba.

Reblin comanda a Subsecretaria de Vigilância em Saúde desde 2020, no ano em que foi criada. A subpasta tem como objetivo cuidar do Laboratório Central de Saúde (Lacen-ES); das vigilâncias Epidemiológica, Ambiental e Sanitária; Serviços de Verificação de Óbitos, entre outros.

Ele também já atuou como secretário de Saúde e presidente do Conselho de Saúde de Vitória e como coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Outras nomeações importantes

Ainda no mês de janeiro deste ano, após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir a presidência, o Ministério da Saúde nomeou o ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes para a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e a epidemiologista e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Ethel Maciel para a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Ethel Maciel e Nèsio Fernandes foram chamados para compor o Ministério da Saúde em 2023 Crédito: Montagem

Formado em Medicina em Cuba e filiado ao PCdoB, Nésio Fernandes integrou a equipe de transição do novo governo. Ele foi alvo de críticas de adversários políticos de Renato Casagrande (PSB), devido às medidas restritivas tomadas durante a pandemia.