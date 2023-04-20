Empresa de Medicina e Segurança do Trabalho do ES é eleita a melhor do Mercosul

O maior diferencial do Grupo Innovar é oferecer atendimento móvel para os funcionários das empresas dos clientes Crédito: Divulgação

Mais uma vez, o Grupo Innovar recebe o Prêmio Quality como a melhor empresa de Medicina e Segurança do Trabalho do Mercosul. É o segundo ano consecutivo que a organização é reconhecida nessa categoria, e a cerimônia oficial da premiação acontece em junho, em São Paulo.

O grupo também segue invicto como a única empresa do Espírito Santo a ganhar esse título internacional, e acumula mais sete vitórias consecutivas como a melhor empresa do Brasil e quatro vezes na América Latina.

Desde 2006, a empresa vem ganhando presença em terras capixabas. Só no Espírito Santo, possui sede em Marataízes, duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e duas em Vitória, além de Alegre, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Ibatiba, Iúna e Vargem Alta. Atua também em 11 Estados brasileiros.

Em maio deste ano, serão inauguradas mais duas unidades no município da Serra, uma em Domingos Martins, uma em Cariacica e outra em Bom Jesus do Norte.

O diretor do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, ressalta que ter esse reconhecimento internacional mais uma vez é extremamente satisfatório e reforça para o mercado a qualidade da prestação do serviço aos clientes.

“Estamos gratos por receber este prêmio que reconhece que estamos seguindo o caminho certo. Somos uma das poucas empresas que possui unidades móveis de atendimento para exames, consultas e treinamentos em um só local. Isso nos permite levar praticidade e comodidade para a empresa do nosso cliente, e o custo-benefício e a economia de tempo proporcionados pelo nosso atendimento, certamente, são os nossos diferenciais”, destaca.

Grupo Innovar está presente em mais de 10 cidades capixabas e em 11 Estados Crédito: Divulgação

O Prêmio Quality é uma premiação internacional, instituída em 1951, no Japão. Realizada pela Latin American Quality Institute (LAQI), a 16ª edição do especial “LAQI Impact Summit - Brazil 2023" traz como tema central as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) e vai reunir mais de 500 líderes empresariais para referendar organizações e profissionais que se destacam pela qualidade dos produtos e serviços.

Selos que o Grupo Innovar recebeu do instituto LAQI Crédito: Divulgação

Serviços em diversas áreas

Com foco na consultoria de Medicina e Segurança do Trabalho, o Grupo Innovar atende ramos diferentes da indústria, serviços e órgãos públicos para adequação à legislação, capacitação de colaboradores e apoio técnico especializado para preservação da saúde e prevenção de acidentes.

Também conta com profissionais da Medicina e da Enfermagem do Trabalho, além de socorristas, psicólogos, radiólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas ocupacionais, engenheiros de Segurança do Trabalho, no Combate a Incêndio e Pânico e Ergonomia Ocupacional.

Fachada da sede do Grupo Innovar, em Marataízes, região Sul do ES Crédito: Divulgação

Entre os serviços prestados estão: elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), exames complementares, admissionais e demissionais; bem como realiza avaliação clínica, exames laboratoriais, audiometria, perícia médica, treinamentos e palestras.

Também tem competência para elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), os laudos de insalubridade e periculosidade e está altamente preparada para os envios do e-Social.

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