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Pets

Linhares abre 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos

Dono precisa ser morador da cidade, e animal deve ter entre cinco meses e sete anos de idade para poder receber atendimento; confira todas as regras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2023 às 14:58

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 14:58

Para quem precisa castrar um gato ou cachorro e mora em Linhares, no Norte do Espírito Santo, uma boa notícia: a prefeitura está com inscrições abertas para o programa de castração dos pets. O serviço é oferecido, de forma gratuita, com o objetivo de controlar a população dos animais. Ao todo, são 600 vagas.
De acordo com o município, os pets têm direito a exames pré-operatórios para auxiliar a avaliação clínica e aos medicamentos utilizados após o procedimento. As inscrições devem ser feitas pela internet (neste site). Os cidadãos precisam acompanhar o processo para garantir o atendimento.
Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência
Para serem aptos à castração oferecida pela Prefeitura de Linhares, os animais devem ter entre cinco meses e sete anos de idade Crédito: Pexels
O cadastro é feito com informações do tutor e do animal. Para ele ser concluído e apto a uma das vagas, é necessário cumprir alguns requisitos. São eles:
  • Tutor deve residir em Linhares;
  • Animais devem ter entre cinco meses e sete anos de idade;
  • Pets precisam possuir carteira de vacinação e estar com a vacinação antirrábica e vermifugação em dia;
  • Bichinhos não devem ter pulga ou carrapatos;
  • Animais devem estar em condições físicas aparentemente satisfatórias;
  • Dono deve estar ciente que é o responsável por fazer o transporte do animal para fazer exames, o procedimento cirúrgico e a retirada dos pontos.
Existe também uma lista de prioridades para o atendimento das castrações. Entre elas, segundo informado pela Prefeitura de Linhares, estão os animais de rua e aqueles de famílias incluídas em programas sociais. Confira quem tem preferência:
  • Famílias incluídas em programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Capixaba de Redução da Pobreza (Incluir), entre outros;
  • Tutores que tenham mais de dois animais da mesma espécie e sexo diferentes, para evitar a procriação entre eles;
  • Animais que estiverem sob o amparo de ONG’s, associações e grupos de proteção ou indicados por estas e que, comprovadamente, precisam do amparo do município;
  • Animais errantes encontrados na via pública do município.

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