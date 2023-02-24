Linhares abre 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos

Para quem precisa castrar um gato ou cachorro e mora em Linhares, no Norte do Espírito Santo, uma boa notícia: a prefeitura está com inscrições abertas para o programa de castração dos pets. O serviço é oferecido, de forma gratuita, com o objetivo de controlar a população dos animais. Ao todo, são 600 vagas.
De acordo com o município, os pets têm direito a exames pré-operatórios para auxiliar a avaliação clínica e aos medicamentos utilizados após o procedimento. As inscrições devem ser feitas pela internet (neste site). Os cidadãos precisam acompanhar o processo para garantir o atendimento.
O cadastro é feito com informações do tutor e do animal. Para ele ser concluído e apto a uma das vagas, é necessário cumprir alguns requisitos. São eles:
- Tutor deve residir em Linhares;
- Animais devem ter entre cinco meses e sete anos de idade;
- Pets precisam possuir carteira de vacinação e estar com a vacinação antirrábica e vermifugação em dia;
- Bichinhos não devem ter pulga ou carrapatos;
- Animais devem estar em condições físicas aparentemente satisfatórias;
- Dono deve estar ciente que é o responsável por fazer o transporte do animal para fazer exames, o procedimento cirúrgico e a retirada dos pontos.
Existe também uma lista de prioridades para o atendimento das castrações. Entre elas, segundo informado pela Prefeitura de Linhares, estão os animais de rua e aqueles de famílias incluídas em programas sociais. Confira quem tem preferência:
- Famílias incluídas em programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Capixaba de Redução da Pobreza (Incluir), entre outros;
- Tutores que tenham mais de dois animais da mesma espécie e sexo diferentes, para evitar a procriação entre eles;
- Animais que estiverem sob o amparo de ONG’s, associações e grupos de proteção ou indicados por estas e que, comprovadamente, precisam do amparo do município;
- Animais errantes encontrados na via pública do município.