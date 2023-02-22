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Momento fofura

Bebês curtem carnaval em bloquinho em UTI de hospital de Colatina

Os pequenos, que estão em processo de ganho de peso, foram fantasiados e ganharam fantasias para curtir a folia, nesta segunda-feira (20)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 fev 2023 às 18:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 18:05

Bebês curtem carnaval em bloquinho em UTI de hospital de Colatina
Bebês curtem carnaval em bloquinho em UTI de hospital de Colatina Crédito: Hospital São José | Divulgação
Carnaval é uma festa para todas as idades e bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, de um hospital em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já aprenderam isso. Os pequenos, que estão em processo de ganho de peso antes de seguirem para casa, tiveram um bloquinho para "curtir" a folia, nesta segunda-feira (20).
Pedrita, borboleta, bailarina e até o príncipe Aladdin, participaram da festa. As fantasias foram confeccionadas manualmente pela coordenadora da equipe de fisioterapia da UTI do Hospital São José, Kêndyce Vasconcellos.
“Vem tudo da minha cabeça. Eu penso nas fantasias que eu quero fazer e comprar os materiais. Faço tudo a mão, a costura e a confecção. Tudo para que as mães se sintam muito felizes”, conta Kêndyce.
Ao todo, foram 11 bebês fantasiados. Segundo o hospital, toda a festa é aprovada pelos pais dos pequenos. A turminha animada desfilou na avenida da UTIN e a fofura foi registrada em um ensaio fotográfico.

Bloquinho dos bebês em UTI de hospital

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