Leitores de A Gazeta indicam mais de 100 projetos que precisam de doações no ES

Natal Solidário A Gazeta: corrente do bem para ajudar quem precisa Crédito: Freepik/Arte A Gazeta

O fim de ano sempre dá início a uma onda de solidariedade. E neste momento é até difícil escolher quem ajudar. São muitas as instituições que trabalham para ajudar o próximo, desde crianças e adolescentes à idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade, e até os pets.

Se você também quer contribuir para tornar o fim de ano de alguém mais feliz, mas não sabe como, A Gazeta separou uma lista de instituições e projetos sociais de norte a sul do Estado que estão mobilizados nessas causas.

São 108 projetos sociais capixabas indicados por leitores de A Gazeta através das nossas redes sociais e também informados no formulário que foi disponibilizado. As instituições são devidamente registradas e realizam ações durante todo o ano, além de engajar ainda mais no fim do ano para proporcionar um Natal solidário para as comunidades.

E para quem não tem um dinheiro extra nesse fim de ano para fazer doações, as instituições também aceitam alimentos, roupas, livros, produtos de limpeza e de higiene pessoal, e caso você possa doar seu tempo, alguns projetos também aceitam voluntários. Toda ajuda é muito bem-vinda.

O projeto mais marcado na publicação foi o Amor Solidário ( amor_solidario20 ). Foram 423 comentários de pessoas que indicam e falam do trabalho sério que o projeto realiza, arrecadando doações para famílias carentes e levando ações para crianças da região da Grande Vitória.

O projeto social, sem fins lucrativos, Amigos em Ação ( @souamigoemacao ), arrecada doações de roupas, alimentos e produtos de higiene para comunidades carentes nos municípios da Grande Vitória, além de levar ações para melhorar a qualidade de vida de quem precisa. E foi por acreditar nesse engajamento que 340 pessoas marcaram o projeto na nossa publicação.

Cariacica Down foi indicado em 337 comentários. A instituição não governamental, tem o objetivo de auxiliar a família e as pessoas que vivem com Síndrome de Down, dando a elas oportunidades, auxiliando-as a terem uma vida justa, digna e de igualdade.

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) foram citadas por 858 pessoas. Além de pais e amigos de pessoas com alguma deficiência, as instituições precisam da comunidade para promover o bem estar e desenvolvimento das pessoas com deficiência. Viana, Vitória, Vila Velha, Afonso Cláudio, Cariacica, São Mateus, Vila Valério e Domingos Martins são os municípios marcados na publicação e que contam com o projeto.

CONFIRA A LISTA E ESCOLHA PARA QUEM DOAR