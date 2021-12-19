Leitores de A Gazeta indicam mais de 100 projetos que precisam de doações no ES

O fim de ano sempre dá início a uma onda de solidariedade. E neste momento é até difícil escolher quem ajudar. São muitas as instituições que trabalham para ajudar o próximo, desde crianças e adolescentes à idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade, e até os pets.
Se você também quer contribuir para tornar o fim de ano de alguém mais feliz, mas não sabe como, A Gazeta separou uma lista de instituições e projetos sociais de norte a sul do Estado que estão mobilizados nessas causas.
São 108 projetos sociais capixabas indicados por leitores de A Gazeta através das nossas redes sociais e também informados no formulário que foi disponibilizado. As instituições são devidamente registradas e realizam ações durante todo o ano, além de engajar ainda mais no fim do ano para proporcionar um Natal solidário para as comunidades.
E para quem não tem um dinheiro extra nesse fim de ano para fazer doações, as instituições também aceitam alimentos, roupas, livros, produtos de limpeza e de higiene pessoal, e caso você possa doar seu tempo, alguns projetos também aceitam voluntários. Toda ajuda é muito bem-vinda.
O projeto mais marcado na publicação foi o Amor Solidário (amor_solidario20). Foram 423 comentários de pessoas que indicam e falam do trabalho sério que o projeto realiza, arrecadando doações para famílias carentes e levando ações para crianças da região da Grande Vitória.
O projeto social, sem fins lucrativos, Amigos em Ação (@souamigoemacao), arrecada doações de roupas, alimentos e produtos de higiene para comunidades carentes nos municípios da Grande Vitória, além de levar ações para melhorar a qualidade de vida de quem precisa. E foi por acreditar nesse engajamento que 340 pessoas marcaram o projeto na nossa publicação.
O Cariacica Down foi indicado em 337 comentários. A instituição não governamental, tem o objetivo de auxiliar a família e as pessoas que vivem com Síndrome de Down, dando a elas oportunidades, auxiliando-as a terem uma vida justa, digna e de igualdade.
As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) foram citadas por 858 pessoas. Além de pais e amigos de pessoas com alguma deficiência, as instituições precisam da comunidade para promover o bem estar e desenvolvimento das pessoas com deficiência. Viana, Vitória, Vila Velha, Afonso Cláudio, Cariacica, São Mateus, Vila Valério e Domingos Martins são os municípios marcados na publicação e que contam com o projeto.
CONFIRA A LISTA E ESCOLHA PARA QUEM DOAR
Clicando em cima de cada nome você será direcionado para as redes sociais dos projetos para saber como doar:
- bem027
- Amor que alimenta
- Projeto Ninho
- Lar dos Velhinhos de São Mateus
- Projeto minha chance
- Ação solidária da Dedeia Deia
- Amor Solidario
- Comunidade Epifania
- Reame Cariacica
- Cristolandia.es
- Vix Invisivél
- Instituto Vovô Chiquinho
- Associação Pestalozzi da Serra
- Apae de Viana
- Projeto Caoca
- Instituto raízes
- Asilo de Vitória
- Associação Amigos da Justiça
- Rede Protagonista
- Projeto Esperança
- Mvuka Coletivo
- Projeto Alimentando Vidas
- Salvando Gatinhos
- Muca - Mulheres unidas de Caratoíra
- Central Única das Favelas do Espírito Santo
- Pequeninos do Morro
- A Corrente do Bem
- Instituto ame mais
- Instituto Araujo
- Projeto Guardiões da alegria
- Instituto Quadro de Esperança
- Amigos em ação
- Ong Ame Um Pet
- Projeto Patas do Canto
- Apae Vila Velha
- Cariacica Down
- Amaes - Associação Amigos dos Autistas do ES
- Centro Social São José de Calasanz
- Instituto Vida ES
- Instituto Laudino
- Instituto Vem Ser
- Associação Beneficente BemAmar
- Instituto Grupo Ajude o Próximo
- Cestas do bem
- Rede AICA
- Guerreiros da Ilha
- Associação esportiva c.l.t.j
- Associação Lar Raio de luz Jacupemba
- Projeto Girassol
- Instituto Ponte
- Projeto Nair Tosta
- Puro Amor Vix
- Obra Social Nossa Senhora das Graças
- Associação Lar Semente do Amor
- Rede Amor e Compaixão
- Projeto Social Caminho do Bem
- Anjos das Ruas
- Obra Social Cristo Rei
- Fórum de Juventudes do Território do Bem
- Instituto Social Esperança
- Projeto semear esperança
- Coral Serenata da favela
- Instituto Estrelar
- Rua do ceu Jabaete
- Projeto Casa Serena
- Instituto Cultural e Esportivo Força Jovem Bushido
- Projeto Social Dom Mauro
- Capixaba Instituto Social
- Asilo Ninho de Amor
- Associação Pró-Casa do Menino
- Centro Cultural Araçá
- Cheios da Graça
- Instituto Preservarte
- Projeto Olhares
- Patinhas Carentes
- Campanha Paz e Pão
- Associação Anjos Rosa - Trabalho voluntário
- Projeto Fazendo O Bem
- Apae Afonso Claudio
- Fábrica De Sorrisos
- Movimenta Ibiraçu
- Projeto Recriar ES
- Instituto Social Esperança
- Projeto espaço criança feliz
- Apae de São Mateus
- Projeto Essência
- Centro Cultural Araçá
- Apae Cariacica
- Apae de Vitória
- Apae de Vila Valério
- Abrace Seu Bairro
- Associação de Apoio e Orientação a Criança e Adolescente
- Mãe de Peludinhos
- Abrigo Pingos de Luz
- Comunidade Católica Kairós
- Casa da Paz Mª de Nazaré
- Rua do céu - Jaburuna
- Associação Amor e Vida
- Avalanche Missões
- Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI)
- Fundação Beneficente Praia do Canto
- Patinhas de Amor
- Colorindo Sonhos
- Crys Adote ES
- Gatinhos Pedra da Cebola
- GAPC - Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer
- Apae Domingos Martins
- Centro Social Santa Mônica
- Albergue Martim Lutero
- Lar Esperança (contato: [email protected])
- Cáritas Diocesana de Cachoeiro