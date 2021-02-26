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Lagarta parecida com cobra chama a atenção em fazenda do ES

De acordo com biólogos, a mudança da aparência é um mecanismo de sobrevivência do animal contra predadores

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:36

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:36
Moradora flagra lagarta que se
Lagarta com a cabeça parecida com a de cobra chamou atenção em fazenda Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma família capixaba foi surpreendida quando se deparou com uma lagarta "diferente". O animal parecia uma cobra e assustou quem viu. O vídeo foi gravado em um sítio de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, e encaminhado para a TV Gazeta .
De acordo com especialistas, o fenômeno que surpreendeu a família capixaba é conhecido como mimetismo. O biólogo Luciano Cabral explicou que esse é um mecanismo utilizado por alguns animais imitando outra espécie. Os animais usam dessa habilidade para escapar do ataque de possíveis predadores.
Outro biólogo consultado, Fabricio Borghi Folli reforçou a explicação e destacou que as lagartas adquirem essa forma sempre que ameaçadas. “Trata-se de uma lagarta do gênero hemeroplanes. São características de defesa. Ela se assemelha a outro animal para espantar o seu predador pela aparência de uma serpente. Toda vez que se sentir ameaçada, ela adquire essas características", contou.

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