Lagarta parecida com cobra chama a atenção em fazenda do ES

De acordo com especialistas, o fenômeno que surpreendeu a família capixaba é conhecido como mimetismo. O biólogo Luciano Cabral explicou que esse é um mecanismo utilizado por alguns animais imitando outra espécie. Os animais usam dessa habilidade para escapar do ataque de possíveis predadores.

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Outro biólogo consultado, Fabricio Borghi Folli reforçou a explicação e destacou que as lagartas adquirem essa forma sempre que ameaçadas. “Trata-se de uma lagarta do gênero hemeroplanes. São características de defesa. Ela se assemelha a outro animal para espantar o seu predador pela aparência de uma serpente. Toda vez que se sentir ameaçada, ela adquire essas características", contou.