Lagarta parecida com cobra chama a atenção em fazenda do ES

Uma família capixaba foi surpreendida quando se deparou com uma lagarta "diferente". O animal parecia uma cobra e assustou quem viu. O vídeo foi gravado em um sítio de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, e encaminhado para a TV Gazeta .
De acordo com especialistas, o fenômeno que surpreendeu a família capixaba é conhecido como mimetismo. O biólogo Luciano Cabral explicou que esse é um mecanismo utilizado por alguns animais imitando outra espécie. Os animais usam dessa habilidade para escapar do ataque de possíveis predadores.
Outro biólogo consultado, Fabricio Borghi Folli reforçou a explicação e destacou que as lagartas adquirem essa forma sempre que ameaçadas. “Trata-se de uma lagarta do gênero hemeroplanes. São características de defesa. Ela se assemelha a outro animal para espantar o seu predador pela aparência de uma serpente. Toda vez que se sentir ameaçada, ela adquire essas características", contou.