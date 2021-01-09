Justiça manda empresa indenizar capixaba que recebeu 271 ligações em um dia

O morador de Ibiraçu recebeu mais de 270 ligações em um mesmo dia por causa de uma cobrança do estado do Amapá Crédito: Pixabay

A cobrança é referente a uma conta contratada no estado do Amapá. À Justiça, o capixaba disse que não solicitou o serviço, principalmente por ser de um "estado tão distante".

De acordo com o TJES, após ter sido comunicado pela empresa da conta, o homem informou que era vítima de fraude e que não havia solicitado o serviço.

Mesmo assim, ele continuou recebendo inúmeras ligações da empresa, em diferentes momentos do dia. Em apenas um dia, foram 271 ligações. Por causa do incômodo, o capixaba entrou com uma ação na Justiça.

INSISTÊNCIA NAS LIGAÇÕES CARACTERIZAM PERTURBAÇÃO, SEGUNDO JUIZ

O juiz da 1ª Vara de Ibiraçu, responsável pelo caso, destacou que "a perturbação de maneira continuada, através de ligações insistentes, várias vezes ao dia interferindo na rotina é abusiva e caracteriza dano moral".

"A hipótese sofrida ultrapassa aquilo que comumente se chama de mero aborrecimento", pontou o magistrado.

Na decisão, o juiz determinou que o autor da ação seja indenizado, por danos morais, em R$ 5 mil. Além disso, a empresa deve declarar a inexistência de débito entre as partes, e pare de fazer cobranças ao capixaba.