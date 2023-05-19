Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo

O desembargador suspendeu a aplicação de três das novas regras, sob pena de multa diária de R$ 500. São elas:

I - A movimentação dos(as) presos(as) para atendimentos diversos, tais como atendimentos psicossociais de saúde, visitas sociais e atendimentos com advogados(as), será realizada, obrigatoriamente, em dias úteis, no período de 07h às 20h, sendo precedida, no caso excepcional de visitas de advogados(as) após as 20h, de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo.

A movimentação dos(as) presos(as) para atendimentos diversos, tais como atendimentos psicossociais de saúde, visitas sociais e atendimentos com advogados(as), será realizada, obrigatoriamente, em dias úteis, no período de 07h às 20h, sendo precedida, no caso excepcional de visitas de advogados(as) após as 20h, de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo. III - No caso de advogados(as) sem procuração, a quantidade será limitada a três visitas, por preso(a).



- No caso de advogados(as) sem procuração, a quantidade será limitada a três visitas, por preso(a). IV - Os atendimentos jurídicos que estiverem em andamento deverão ser encerrados às 20h, para fins de repouso noturno do(s/a/as) preso(s/a/as).



Your browser does not support the audio element. Justiça derruba restrição para advogados entrarem em presídios no ES

"Diante dessas premissas, a meu sentir, ao menos nessa fase embrionária da relação processual, as provas pré-constituídas que foram carreadas na presente ação constitucional, aparentemente, são plausíveis no sentido de demonstrar a ilegal restrição aos direitos dos advogados diante da portaria que ora se questiona", diz o desembargador, na decisão.

A portaria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi publicada nesta sexta e já estava em vigor no sistema penal. As medidas querem evitar casos de atendimentos prolongados, por horas, e até transmissão de mensagens de conteúdo criminoso, como ordens para homicídios.

De acordo com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, a nova portaria viola as prerrogativas da advocacia, previstas em estatuto da categoria, e por isto a necessidade de uma ação para reverter os seus efeitos.

O que diz a Sejus

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que dará cumprimento à decisão judicial. A pasta afirmou, porém, "que os recursos cabiveis à decisão serão elaborados pela Procuradoria Geral do Estado para que sejam ajuizados".

"A Sejus reforça que vai continuar suscitando o debate sobre a segurança nas unidades prisionais, que são de interesse da segurança pública", diz a nota.