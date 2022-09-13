Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Justiça condena pais adotivos que abandonaram filha no ES

Eles deverão pagar indenização de R$ 50 mil depois de "abandonarem afetivamente" a filha; adoção aconteceu quando ela tinha apenas um ano
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 set 2022 às 18:42

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 18:42

Os pais adotivos de uma menina de nove anos foram condenados pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, após abandonarem a filha, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança foi adotada em 2016, quando tinha apenas um ano de idade.
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os pais adotivos passaram por todo o estágio de convivência sem manifestar desistência da adoção. No entanto, em abril de 2021, eles resolveram "não mais exercer o compromisso e os deveres familiares em relação à filha" e desistiram da adoção.
Pais adotivos são condenados a pagar indenização por abandonar criança no ES
Pais adotivos são condenados a pagar indenização por abandonar criança na Região Norte do Espírito Santo Crédito: Pixabay
Neste ano, o MPES ajuizou a ação de destituição do poder familiar, e a menina foi encaminhada ao serviço de acolhimento institucional. O promotor do caso, Cleander César da Cunha Fernandes, entendeu que, após todos os anos de convívio, os pais abandonaram afetivamente a criança.
A decisão por indenizar a criança foi tomada pela Justiça da Infância e Juventude da Promotoria de Justiça de Linhares e, de acordo com o MPES, “possibilitou atenuar o sofrimento da vítima. Da mesma forma, promoveu sanção ao ofensor, desestimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros”.
Segundo o Ministério Público Estadual, também tramita na Justiça uma ação com pedido de alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, com o objetivo de assistir a criança.

Correção

13/09/2022 - 8:41
Inicialmente, o texto trazia a informação de que a família e a criança tiveram oito anos de convívio. No entanto, a menina – que foi adotada quando tinha um ano – sofreu o abandono antes de completar nove anos (idade atual dela). O título e o texto foram corrigidos.

Veja Também

Pequeno gênio: aluno do ES impressiona ao fazer contas de matemática

"Achei que fosse morrer", diz mulher sobre grávida atacada por cães no ES

MPF processa empresário por impedir uso de praia em ilha de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abandono adoção crianca Justiça Linhares MPES ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados