Jovens são presos com moto roubada após manobras arriscadas em Vitória

Jovem foi flagrado fazendo manobras arriscadas em cima da moto em ruas de Vitória Crédito: GCMV

Um jovem de 18 anos foi preso e um menor de 17 anos apreendido na tarde deste sábado (22), com uma moto furtada, após serem flagrados realizando manobras arriscadas na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória.

A ação foi realizada por agentes da Inteligência e de Trânsito, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e culminou com a prisão e a apreensão dos jovens na Ilha do Boi e das motocicletas.

Dois jovens foram presos com moto roubada após manobras arriscadas em ruas de Vitória. Uma delas estava sem placa Crédito: GCMV

Por volta das 14h18, um deles havia sido flagrado pelo cerco eletrônico na Rodovia Serafim Derenzi, fazendo as manobras arriscadas. O fato chamou a atenção dos agentes da Gerência de Inteligência da GCMV. Às 14h24, a moto voltou a ser avistada, desta vez acompanhada de uma segunda moto.

“Quando as duas motos são avistadas, uma delas estava sem placa e com duas pessoas, acompanhada da moto anterior, que fazia as manobras, e que estava sendo empurrada pelo condutor com o pé”, relata Ramile Pereira, gerente de Inteligência e Integração da GCMV.

A partir das informações deles, às 14h40, os agentes de trânsito que faziam o patrulhamento conseguiram localizar as motocicletas na Ilha do Boi, quando os jovens já deixavam o local.

Na abordagem realizada pelos guardas municipais, foi identificado que dois jovens estavam em uma moto sem placa e, ao verificar o chassi, foi possível constatar que tinha restrição de furto e roubo. A outra moto estava sem equipamentos obrigatórios, como retrovisores, e tinha infrações de trânsito. Os condutores também não tinham habilitação.

“As motos foram apreendidas. Os jovens que estavam na moto furtada foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória, no Horto, e o outro jovem foi liberado", relatou Brunno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito.