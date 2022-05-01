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3 metros de profundidade

Jovem de 23 anos morre afogado em lagoa de sítio em Cariacica

A vítima foi localizada em uma profundidade de pouco mais de 3 metros. O Samu foi acionado e detectou o óbito do rapaz

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:31

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 mai 2022 às 18:31
Serra
Jovem morre afogado em lagoa de sítio na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 23 anos morreu afogado no início da tarde deste domingo (01), no sítio Piranema, localizado em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo testemunhas contaram à equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local, a vítima entrou em uma lagoa e se afogou a poucos metros da margem.
Também segundo informações dos bombeiros, a vítima foi localizada em uma profundidade de pouco mais de 3 metros. O Samu foi acionado e detectou o óbito após um tempo de afogamento de aproximadamente uma hora.
A vítima era moradora do município da Serra e estava numa excursão com amigos do bairro Jardim Carapina.
Demandada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não havia registro de ocorrência com essas características.

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