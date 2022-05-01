Jovem de 23 anos morre afogado em lagoa de sítio em Cariacica

Um jovem de 23 anos morreu afogado no início da tarde deste domingo (01), no sítio Piranema, localizado em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo testemunhas contaram à equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local, a vítima entrou em uma lagoa e se afogou a poucos metros da margem.
Também segundo informações dos bombeiros, a vítima foi localizada em uma profundidade de pouco mais de 3 metros. O Samu foi acionado e detectou o óbito após um tempo de afogamento de aproximadamente uma hora.
A vítima era moradora do município da Serra e estava numa excursão com amigos do bairro Jardim Carapina.
Demandada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não havia registro de ocorrência com essas características.