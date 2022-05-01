Incêndio em mata incomoda moradores de vários bairros de Vila Velha

O acionamento aos Bombeiros ocorreu na manhã deste domingo. Também segundo a corporação, as chamas atingem área de mata dentro do Centro de Treinamento de Guerra do Exército.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que está realizando fiscalizações sobre demandas nas últimas semanas, relativas a pequenos focos de fumaça em Santa Paula. Mas, por se tratarem de incêndios, a demanda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a prefeitura reforçou que o cidadão pode registrar denúncias relacionadas à degradação do meio ambiente na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 162 ou pelo site, na aba ouvidoria.