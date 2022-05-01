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Barramares

Incêndio em mata incomoda moradores de vários bairros de Vila Velha

Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combateras chamas em vegetação próximo ao centro de treinamento do Exército neste domingo (1°)

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 14:30

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 mai 2022 às 14:30
Vila Velha
Moradores de Vila Velha registram fumaça nos arredores  Crédito: Leitor | A Gazeta
Moradores de bairros da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, município da Grande Vitória, vêm reclamando de fumaça e até de "cheiro insuportável" nos arredores. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, está sendo realizado, neste domingo (1º), combate às chamas em uma vegetação em Barramares.
O acionamento aos Bombeiros ocorreu na manhã deste domingo. Também segundo a corporação, as chamas atingem área de mata dentro do Centro de Treinamento de Guerra do Exército.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que está realizando fiscalizações sobre demandas nas últimas semanas, relativas a pequenos focos de fumaça em Santa Paula. Mas, por se tratarem de incêndios, a demanda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a prefeitura reforçou que o cidadão pode registrar denúncias relacionadas à degradação do meio ambiente na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 162 ou pelo site, na aba ouvidoria.

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