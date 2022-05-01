Incêndio em mata incomoda moradores de vários bairros de Vila Velha

Moradores de bairros da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, município da Grande Vitória, vêm reclamando de fumaça e até de "cheiro insuportável" nos arredores. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, está sendo realizado, neste domingo (1º), combate às chamas em uma vegetação em Barramares.
O acionamento aos Bombeiros ocorreu na manhã deste domingo. Também segundo a corporação, as chamas atingem área de mata dentro do Centro de Treinamento de Guerra do Exército.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que está realizando fiscalizações sobre demandas nas últimas semanas, relativas a pequenos focos de fumaça em Santa Paula. Mas, por se tratarem de incêndios, a demanda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a prefeitura reforçou que o cidadão pode registrar denúncias relacionadas à degradação do meio ambiente na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 162 ou pelo site, na aba ouvidoria.