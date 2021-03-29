Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarentena no ES

Itapemirim proíbe acesso a praias para conter avanço da Covid-19

O acesso a espaços públicos de atividades esportivas, culturais e lazer também está proibido no município, que fica na Região Sul do Espírito Santo

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:14

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:14
O acesso aos espaços públicos de atividades esportivas, culturais e lazer também está proibido
Itapemirim proíbe acesso às praias para conter avanço do coronavírus Crédito: Prefeitura de Itapemirim
A Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, proibiu o acesso a praias, enquanto o município estiver classificado em risco extremo. A medida foi publicada em diário oficial na última sexta-feira (26), e pretende conter o avanço do coronavírus na cidade.
Segundo o Decreto 17.050/2021, quem insistir em frequentar as praias, tanto individualmente como coletivamente, fica sujeito às sanções previstas em lei. O acesso aos espaços públicos de atividades esportivas, culturais e lazer também está proibido.
Além disso, a prefeitura reduziu a jornada de trabalho do servidor público municipal para seis horas diárias, com expediente interno, entre 12h e 18h, sem atendimento presencial, e suspendeu a realização das feiras dos produtores rurais/artesanais do Programa Vale Feira. Anteriormente, o horário de expediente na prefeitura era de 8h às 17h. 
Segundo a prefeitura, o atendimento ao público será feito de forma remota, por meio do site da prefeitura, e as licitações já agendadas serão mantidas desde que aplicadas as medidas de segurança e prevenção do contágio. Já as novas licitações estão suspensas até o dia 4 de abril. Permanecem temporariamente suspensas as atividades presenciais nas escolas.
A prefeitura informou ainda que a orientação das ações de fiscalização é preventiva e para a conscientização dos munícipes e, que nesta terça-feira (30), irá instalar cerca de 30 placas ao longo da orla para informar a população sobre a proibição do acesso às praias do município, conforme restrições estabelecidas nos decretos estadual e municipal. O sistema de som de videomonitoramento também está divulgando orientações para desestimular a frequência na orla.
De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde, até a noite deste domingo (28), Itapemirim contabilizava 3.131 casos confirmados de Covid-19, com 80 óbitos e 2.880 pessoas curadas.
O balneário de Itaipava é o bairro com mais casos confirmados do novo coronavírus, seguido por Itaoca, também no litoral do município.

Veja Também

Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória

Quarentena: fiscalização será intensificada à noite nas praias do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Covid-19 Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados