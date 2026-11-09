Incêndio interrompe primeira noite de família em casa nova em Linhares

A primeira noite de uma família na casa nova terminou com um incêndio que atingiu a residência no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O fogo começou na noite de sábado (7), pouco depois dos moradores deixarem o imóvel. Ninguém ficou ferido.





Na casa moravam a monitora escolar Eslane Salles, o companheiro e a filha pequena. Em entrevista ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, Eslane contou que havia saído com a filha e que, minutos depois, o companheiro também deixou a residência. As chamas começaram a se espalhar quando não havia ninguém no local, e a família foi avisada por um vizinho.





Abalada, a monitora escolar relatou que ainda é difícil falar sobre o ocorrido. Apesar do susto e dos danos ao imóvel, a família considera o fato de todos terem escapado um "livramento de Deus".





Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio se espalhou pela residência, atingindo a lavanderia, a sala e a cozinha. A corporação apontou um possível curto-circuito como causa das chamas, mas informou que não houve solicitação de perícia para determinar a origem do fogo.





Veja como a residência ficou após o incêndio.