Incêndio em oficina de lanternagem assusta moradores em Colatina

Um incêndio em uma oficina de lanternagem assustou os moradores do bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (27). Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Allex Guerra, um caminhão pipa da prefeitura deu apoio ao combate às chamas.
Nas imagens gravadas por moradores da localidade, um homem pula o prédio em meio à fumaça escura. A Defesa Civil disse que o incêndio começou por volta das 13h. O local é uma oficina de lanternagem, pintura e peças usadas.
Não houve feridos, segundo o órgão, mas as equipes tiveram muita dificuldade para conter as chamas, uma vez que o local possui material de fácil combustão, como pneus, botijas de gás, materiais plásticos, gasolina e demais produtos inflamáveis.
A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também foram acionados para a ocorrência. Por volta das 17h, os bombeiros finalizavam o rescaldo.