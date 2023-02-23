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Rodovia do Sol

Incêndio em Fusca: comerciante morreu a poucos metros da loja em Vila Velha

Dirceu Monteverde chegou a ser levado para a UPA de Riviera da Barra, mas não resistiu; incêndio ocorreu nessa quarta-feira (22), perto do estabelecimento que possuía
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 fev 2023 às 08:49

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 08:49

homem que morreu após um incêndio em um Fusca na Rodovia do Sol, em Vila Velha, estava a poucos metros da própria loja, de materiais de construção, e iria abrir o estabelecimento para mais um dia de trabalho na manhã dessa quarta-feira (22). Dirceu Monteverde dirigia o veículo e tentou sair dele, mas acabou sendo atingido pelo fogo e não resistiu aos ferimentos.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Dirceu estava fazendo o mesmo percurso que fazia diariamente para trabalhar. Ele iria realizar o retorno na Rodovia do Sol para passar à pista do sentido oposto. A loja que Dirceu gerenciava tem uma placa verde e aparece ao fundo da imagem que mostra o Fusca destruído após o fogo.
Fusca pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Fusca pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
O incêndio no carro foi registrado por volta das 6h40, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho. Imagens feitas por quem passava pelo local mostram o automóvel em chamas e bastante fumaça saindo dele, além do socorro prestado ao comerciante (veja no vídeo acima).
Corpo de Bombeiros informou que uma equipe da corporação, que estava a caminho do serviço na manhã de quarta-feira (22), se deparou com um veículo em chamas na ES 060, na Barra do Jucu. Os militares pararam para prestar socorro e, em seguida, equipes da Rodosol e do Samu chegaram ao local.
Dirceu estava no Fusca que ficou em chamas. Ele morreu na frente do próprio comércio
Dirceu Monteverde estava no Fusca que ficou em chamas Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
Dirceu Monteverde chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, mas teve a morte confirmada pela Polícia Militar. Uma parte da pista da Rodovia do Sol, no sentido Sul (Guarapari), ficou interditada até as 8h18 dessa quarta-feira (22).
Polícia Civil informou que uma ambulância do Samu levou o corpo de um homem para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML). O cadáver foi necropsiado e liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
Incêndio em Fusca - comerciante morreu a poucos metros da loja em Vila Velha

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