Incêndio em Fusca: comerciante morreu a poucos metros da loja em Vila Velha

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Dirceu estava fazendo o mesmo percurso que fazia diariamente para trabalhar. Ele iria realizar o retorno na Rodovia do Sol para passar à pista do sentido oposto. A loja que Dirceu gerenciava tem uma placa verde e aparece ao fundo da imagem que mostra o Fusca destruído após o fogo.