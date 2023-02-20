Família se envolve em acidente de carro em Nova Venécia e mulher morre

Veículo caiu de uma altura de cerca de 6 metros, segundo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo um carro na ES 130, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, deixou uma morte e quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam no carro um casal e três filhos - entre eles, um bebê de três meses. A vítima foi identificada como Fernanda Ribeiro, que foi socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O automóvel, um Volkswagen Golf, seguia no sentido de Nova Venécia a Boa Esperança e saiu da pista, após uma curva sutil. Ele teve uma queda de cerca de 6 metros, capotou e ficou de rodas para cima.

A mulher apresentava estado mais delicado de saúde quando o Corpo de Bombeiros chegou para realizar os atendimentos. O corpo de Fernanda estava deitado de bruços e ela tinha sangramento no rosto.

Segundo um militar que atuou na ocorrência, a vítima não demonstrava sinais vitais, mas ainda não havia falecido durante o socorro. A mulher foi levada para o Hospital São Marcos, que fica em Nova Venécia. Os médicos tentaram reanimar Fernanda, mas ela veio a óbito, depois de dar entrada na unidade.

As outras vítimas também foram para o hospital, com ferimentos considerados leves.