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Violência

Mulher esfaqueia ex após ser agredida por ele em Nova Venécia

A mulher estava em um bar, junto ao irmão, na tarde desta terça-feira (14), em Nova Venécia, quando o homem chegou ao local e começou a agredi-la
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 fev 2023 às 16:13

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 16:13

Uma mulher esfaqueou o ex-companheiro, após ser agredida por ele na tarde desta terça-feira (14), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher estava em um bar, junto ao irmão, quando o homem chegou ao local e começou a agredi-la. Ela pegou uma faca na pia do bar e deu uma facada nas costas do ex. O homem foi socorrido para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Para a PM, a suspeita relatou que foi expulsa de casa pelo companheiro no último domingo (12), após uma discussão. Ela estava tentando fazer um acordo com o homem por telefone para retirar seus pertences da residência onde moravam, quando ele a abordou no bar.
Segundo a mulher, o ex começou a agredir ela e seu irmão com um taco de sinuca, momento que o irmão dela caiu no chão, e o homem continuou a agredi-lo. Nesse momento, ela conseguiu correr até a pia, pegar a faca, e desferiu o golpe contra o ex.
O homem foi conduzido ao hospital São Marcos, no município, mas precisou ser transferido para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A mulher permaneceu no local do crime até a chegada da polícia.
Polícia Civil informou que a suspeita, de 46 anos, foi encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia. Ela foi autuada por tentativa de homicídio e ao presídio.

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