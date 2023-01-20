Batida entre carro e caminhonete deixa feridos na ES 130 em Nova Venécia

Um acidente entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (20), no km 96, da ES 130, na Zona Rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um carro e uma caminhonete bateram de frente.
Um vídeo enviado por uma pessoa que passava no local do acidente, mostra os veículos com a parte da frente amassada devido a colisão. É possível ver a estrada molhada devido a chuva que atingiu a região.
De acordo com a PM, as duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).