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Bateram de frente

Batida entre carro e caminhonete deixa feridos na ES 130 em Nova Venécia

De acordo com a PM, duas pessoas que ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2023 às 20:47

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 20:47

Um acidente entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (20), no km 96, da ES 130, na Zona Rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um carro e uma caminhonete bateram de frente.
Um vídeo enviado por uma pessoa que passava no local do acidente, mostra os veículos com a parte da frente amassada devido a colisão. É possível ver a estrada molhada devido a chuva que atingiu a região.
De acordo com a PM, as duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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