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Fumaça preta e chamas

Incêndio é registrado em supermercado de Jardim da Penha, em Vitória

Vídeo mostra uma fumaça muito densa e preta saindo da lateral do prédio, além de chamas, atingindo a lateral do supermercado

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 07:51

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 out 2022 às 07:51
Um incêndio atingiu o supermercado EPA, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta segunda-feira (30). Um vídeo enviado à redação de A Gazeta mostra uma fumaça muito densa e preta saindo da lateral do prédio, além de chamas.
Em conversa com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o tenente Rony, do Corpo de Bombeiros, explicou que não houve feridos e as chamas foram controladas por volta das 8h. 
"Foi constatado que toda segunda-feira o gerador a diesel é ligado para teste. Esse gerador foi ligado, ficou um tempo funcionando e houve, naturalmente, um superaquecimento da descarga de monóxido de carbono no motor. No depósito havia material estocado: bebida alcoólica, alimentos e uma botija de gás de refrigeração R22", contou. 
De acordo com o tenente, funcionários do supermercado fizeram os primeiros trabalhos de combate às chamas. "A equipe do próprio supermercado, de uma forma muito eficaz, combateu o sinistro com gás CO2. Combateram até que os bombeiros pudessem chegar no local e fazer o combate com água", explicou. 
Em outro vídeo enviado para a redação de A Gazeta, é possível ouvir uma explosão no final. Veja abaixo:
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que, no local, os militares confirmaram que havia um foco de incêndio no estacionamento de um supermercado. Segundo relatos colhidos no local, o fogo teria sido provocado por explosões em um gerador de energia. Foi realizado o combate e as chamas foram rapidamente extintas, segundo a corporação.
"A concessionária de energia elétrica foi acionada, bem como a Perícia do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros, entretanto, a gerência do estabelecimento informou que encaminhou algumas pessoas que inalaram fumaça para atendimento hospitalar, utilizando meios próprios. O Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios iniciou a perícia no local e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20", finalizou os Bombeiros.

O QUE DIZ O SUPERMERCADO

O coordenador administrativo e marketing do EPA, Ilton Barbosa, disse ao g1 ES que o fogo começou por volta de 7h30, momento em que os funcionários chegavam para trabalhar.
"A princípio foi um curto circuito, por causa de um super aquecimento, em seguida o disjuntor desarmou", explicou.
Ilton Barbosa destacou o trabalho dos funcionários durante o ocorrido. "Graças a Deus só foi um susto e não aconteceu nada demais. Os funcionários são treinados e capacitados para agir em incidentes como este. Eles estão de parabéns porque conseguiram conter o incêndio até a chegada dos bombeiros", disse o coordenador.
A energia do supermercado foi reestabelecida e a unidade reabriu a portas por volta de 11h30.

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