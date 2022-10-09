Homem é a quarta vítima da febre maculosa no ES em menos de duas semanas

Ana Carolina Batista e o marido Bruno Batista moravam na comunidade de Rio Muqui da Pedra Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou a terceira morte por febre maculosa de um morador no município neste domingo (9). Bruno Batista, sem idade divulgada, estava internado em um hospital da cidade e faleceu nesta manhã. Ele era casado com a segunda vítima da doença, Ana Carolina Batista , que morreu no último domingo (2). Esta é a quarta morte pela doença no Estado nas últimas duas semanas.

Bruno estava hospitalizado na UTI do Hospital Evangélico Litoral Sul. Segundo a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, o velório da vítima acontece durante esta tarde em uma igreja evangélica na comunidade de Rio Muqui da Pedra, em Itapemirim. O sepultamento deve ocorrer entre 16h e 17h em um cemitério na Vila de Itapemirim. A família está muito abalada e não quis dar entrevista.

Todos os três pacientes com o diagnóstico de febre maculosa vieram a óbito em Itapemirim. Outros três casos suspeitos tiveram resultado negativo.

CASO EM MIMOSO DO SUL

Wany deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Apóstolo Pedro (HAP) no dia 30 de setembro com suspeita de dengue hemorrágica ou leptospirose. A vigilância epidemiológica da cidade passou a acompanhar o caso e abriu notificação para febre maculosa. Ela contou que foi picada por um carrapato às margens do Rio Itabapoana.

Na segunda-feira (3), a jovem foi transferida para o Hospital de Itapemirim (HECI), onde morreu. De acordo com a equipe médica do hospital, a paciente deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital em estado de extrema gravidade. "Os exames laboratoriais confirmaram febre maculosa. O Hospital notificou o caso às autoridades sanitárias competentes", comunicou.

FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é a doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida pelo carrapato-estrela e que pode gerar uma série de sintomas como febre, manchas avermelhadas pelo corpo, dores de cabeça e pelo corpo. Os casos podem evoluir para morte.

O QUE DIZ A SESA

"A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que dos 06 casos de febre maculosa notificados pela Vigilância Epidemiológica do município de Itapemirim, três deram positivos e foram a óbito - um deles ocorreu neste domingo (09).

A Sesa emitiu alerta para os municípios capixabas sobre a doença e tem atuado, junto à Superintendência Regional Sul de Saúde, em apoio as ações de vigilância solicitadas pelo município.