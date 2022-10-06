Febre maculosa: mais uma cidade do ES confirma morte pela doença

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Mimoso do Sul comunicou que os exames laboratoriais realizados na jovem apontaram a doença. “A vigilância epidemiológica está em processo de investigação, busca ativa de possíveis novos casos e orientação a todos que frequentam a área de ocorrência da transmissão”, destacou.

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A ex-cunhada da vítima, Priscilla Vicente Dias, disse que Wany Thomaz de Souza morava na comunidade de Sossego. De acordo com Priscilla, Wany deixa um filho de 4 anos, uma filha de 2 anos e 6 meses e o marido. “Ela começou a passar mal depois que o marido dela tirou o carrapato entre os dedos dela. Ficou em casa, mas não estava aguentando ficar sentada na cama”, comentou.

Wany Thomaz de Souza, de 23 anos, foi a óbito por conta da febre maculosa Crédito: Arquivo pessoal

A Vigilância Epidemiológica do município foi procurada pela equipe de produção da TV Gazeta Sul e disse que recebeu o comunicado na manhã da última segunda-feira (3), do Hospital Apóstolo Pedro (HAP). A paciente havia dado entrada no pronto-socorro no dia 30 de setembro com suspeita de dengue hemorrágica e leptospirose.

Na segunda-feira (3), a jovem foi transferida para o Hospital de Itapemirim (HECI), onde morreu. De acordo com a equipe médica do hospital, a paciente deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital em estado de extrema gravidade. "Os exames laboratoriais confirmaram febre maculosa. O Hospital notificou o caso às autoridades sanitárias competentes", comunicou.

PICADA NO PÉ

Em nota, a vigilância explicou que foi ao HAP para fazer investigação do caso. “Ao conversar com a paciente, ela relatou ter sido picada por carrapato no pé uma semana antes de apresentar os primeiros sintomas. Daí em diante, foi aberta uma notificação de febre maculosa e uma busca ativa na área de residência da paciente, devido ser área de ocorrência de capivaras”, informou.

Segundo a vigilância, a vítima também contou que, uma semana após ficar doente, esteve numa localidade onde o marido dela trabalhava às margens do Rio Itabapoana, e ao retornar para casa encontrou o carrapato no pé.

A equipe realizou coleta de material da paciente para exames laboratoriais, o que contatou a febre maculosa. “Mediantes, aos fatos, a vigilância continua monitorando os parentes e contatos para paciente na busca de possíveis novos casos na região”, completou.

Além disso, a vigilância continua investigando o caso nos próximos dias para confirmação da possível área de transmissão, e assim, traçar as medidas de orientação e contenção da doença.

A prefeitura disse que está aguardando as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, até o momento, não tem mais informações. Procurada, a Sesa informou, em nota, que recebeu notificação de óbito por febre maculosa da vítima nesta quinta-feira (6).

Além disso, a secretaria explicou que a equipe da Vigilância em Saúde está apurando o caso e possível relação com os já notificados recentemente no Estado que, ao todo, são seis casos, sendo três positivos e três que foram casos descartados, conforme os dados de segunda-feira (3).

Por fim, comunicou que "emitiu alerta para os municípios capixabas sobre a doença. Dentre as ações, foi realizada uma reunião para tratar sobre a doença com profissionais de saúde das vigilâncias municipais; na próxima semana a secretaria irá realizar um treinamento e pesquisas para identificação de carrapatos".

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