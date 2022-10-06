Febre maculosa: mais uma cidade do ES confirma morte pela doença

Uma moradora do distrito de Ponte de Itabapoana, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, morreu em decorrência de complicações da febre maculosa, doença transmitida por carrapatos. O óbito da jovem de 23 anos ocorreu na quarta-feira (5) e confirmada pela prefeitura nesta quinta-feira (6). Essa é a terceira morte por febre maculosa em território capixaba em intervalo de oito dias.
Pelas redes sociais, a Prefeitura de Mimoso do Sul comunicou que os exames laboratoriais realizados na jovem apontaram a doença. “A vigilância epidemiológica está em processo de investigação, busca ativa de possíveis novos casos e orientação a todos que frequentam a área de ocorrência da transmissão”, destacou.
Mais uma cidade do ES confirma morte por Febre Maculosa
A ex-cunhada da vítima, Priscilla Vicente Dias, disse que Wany Thomaz de Souza morava na comunidade de Sossego. De acordo com Priscilla, Wany deixa um filho de 4 anos, uma filha de 2 anos e 6 meses e o marido. “Ela começou a passar mal depois que o marido dela tirou o carrapato entre os dedos dela. Ficou em casa, mas não estava aguentando ficar sentada na cama”, comentou.
A Vigilância Epidemiológica do município foi procurada pela equipe de produção da TV Gazeta Sul e disse que recebeu o comunicado na manhã da última segunda-feira (3), do Hospital Apóstolo Pedro (HAP). A paciente havia dado entrada no pronto-socorro no dia 30 de setembro com suspeita de dengue hemorrágica e leptospirose.
Na segunda-feira (3), a jovem foi transferida para o Hospital de Itapemirim (HECI), onde morreu. De acordo com a equipe médica do hospital, a paciente deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital em estado de extrema gravidade. "Os exames laboratoriais confirmaram febre maculosa. O Hospital notificou o caso às autoridades sanitárias competentes", comunicou.
PICADA NO PÉ
Em nota, a vigilância explicou que foi ao HAP para fazer investigação do caso. “Ao conversar com a paciente, ela relatou ter sido picada por carrapato no pé uma semana antes de apresentar os primeiros sintomas. Daí em diante, foi aberta uma notificação de febre maculosa e uma busca ativa na área de residência da paciente, devido ser área de ocorrência de capivaras”, informou.
Segundo a vigilância, a vítima também contou que, uma semana após ficar doente, esteve numa localidade onde o marido dela trabalhava às margens do Rio Itabapoana, e ao retornar para casa encontrou o carrapato no pé.
A equipe realizou coleta de material da paciente para exames laboratoriais, o que contatou a febre maculosa. “Mediantes, aos fatos, a vigilância continua monitorando os parentes e contatos para paciente na busca de possíveis novos casos na região”, completou.
Além disso, a vigilância continua investigando o caso nos próximos dias para confirmação da possível área de transmissão, e assim, traçar as medidas de orientação e contenção da doença.
A prefeitura disse que está aguardando as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, até o momento, não tem mais informações. Procurada, a Sesa informou, em nota, que recebeu notificação de óbito por febre maculosa da vítima nesta quinta-feira (6).
Além disso, a secretaria explicou que a equipe da Vigilância em Saúde está apurando o caso e possível relação com os já notificados recentemente no Estado que, ao todo, são seis casos, sendo três positivos e três que foram casos descartados, conforme os dados de segunda-feira (3).
Por fim, comunicou que "emitiu alerta para os municípios capixabas sobre a doença. Dentre as ações, foi realizada uma reunião para tratar sobre a doença com profissionais de saúde das vigilâncias municipais; na próxima semana a secretaria irá realizar um treinamento e pesquisas para identificação de carrapatos".
VELÓRIO
O velório de Wany vai acontecer entre às 20h e 21h da noite desta quinta (6), na capela mortuária da comunidade. E o enterro ocorre nesta sexta (7), às 7h, no cemitério de Ponte de Itabapoana.