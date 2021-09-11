Jovem de 25 anos morre de febre maculosa no Norte do ES

O caso acendeu alerta para moradores de regiões com rios e matas que podem atrair carrapatos Crédito: Pixabay

Um jovem de 25 anos morreu de febre maculosa no município de São Mateus , Norte do Espírito Santo . A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o caso e afirmou que a área em que ele morava, Km 35, está sendo monitorada pela Vigilância Ambiental. A doença é causada por uma bactéria e transmitida pela picada de carrapato.

Segundo a secretaria, o jovem foi contaminado na semana passada, e a doença evoluiu para quadro grave. Ele foi internado e intubado em São Mateus, mas não resistiu.

O caso acendeu alerta para moradores de regiões com rios e matas que podem atrair animais. A área onde a vítima morava está sendo monitorada pela Vigilância Ambiental. O protocolo visa a evitar possíveis surtos na região, já que o microorganismo fica circulando na natureza, principalmente em matas e pastos.

A FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii . Segundo a Fiocruz, ela é transmitida pela saliva de diferentes espécies de carrapatos no Brasil, mas o principal é o carrapato-estrela, também conhecido como carrapato-de-cavalo, que pode picar animais e seres humanos.

Os sintomas iniciais se parecem com o de outras doenças, até mesmo a Covid-19. Ao ter febre alta, portanto, é importante que o paciente relate ao médico por onde passou. Outro sinal característico da doença é o aparecimento de manchas vermelhas nos membros superiores.

A infecção, contudo, não é imediata à picada. Segundo o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Crispim Cerutti Junior, o carrapato demora um tempo considerável para transmitir a bactéria para o ser humano. A Fiocruz estima pelo menos quatro horas.

"É importante que assim que a pessoa veja um carrapato na pele, o retire", recomenda o professor, alertando para alguns cuidados na hora da remoção.

"Se a pessoa aperta e puxa, ela pode acaba ajudando a espalhar aquele microorganismo. O ideal é que se use uma superfície aguda e fina, como um cartão de crédito, por exemplo, na posição contrária que o carrapato está fixado. Uma forma bem prática também é retirar com a ajuda de uma linha, também no sentido contrário", orienta Cerutti.