Incêndio destrói carro alegórico de escola de samba de Vitória

Um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (14) destruiu ao menos um carro alegórico da escola de samba Imperatriz do Forte , no Forte São João, em Vitória . O fogo rapidamente se alastrou pela estrutura e consumiu todo o material, restando apenas a armação em ferro.

O carro estava no pátio da escola, próximo à curva do Saldanha da Gama. Os bombeiros foram acionados por volta das 1h18 e rapidamente controlaram as chamas, sem que o fogo se espalhasse pelo espaço.

Em nota, a corporação informou que foi acionada para atendimento de ocorrência de incêndio na madrugada deste sábado (14) e o solicitante informou que um carro alegórico estava em chamas, onde tinha sido guardado. No local, a equipe constatou o fogo atingia um único carro. Foi realizado o combate e o rescaldo, evitando que as chamas se propagassem para outros carros alegóricos, que não foram danificados. Não houve vítimas decorrentes do incêndio nem acionamento de perícia do CBMES, informou a assessoria.

Diante da suspeita de que o fogo tenha sido ateado de forma criminosa, os bombeiros aconselharam o solicitante a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

AVISADO NO SUSTO

O presidente da Imperatriz do Forte se deslocou para o local assim que foi informado pelo colaborador que mora na área da escola onde ocorreu o incêndio. O músico Artur Kadratz estava tocando e deixou o palco de imediato, porém, ao chegar, o fogo já era intenso.

"Eu estava trabalhando, sou músico, e o homem que mora lá me ligou assustado e disse que estava pegando fogo em um dos nossos carros. Fui logo para lá e cheguei pouco depois de uma hora da manhã. Ele jogou muita água nos outros dois carros para que o fogo não se espalhasse e destruísse tudo. Foi tudo muito rápido e também estranho como ocorreu", explicou o líder da escola de samba.

O incêndio destruiu completamente um dos carros alegóricos da Imperatriz do Forte Crédito: Artur Kadratz

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O presidente da agremiação disse ainda que boa parte do material utilizado na confecção do carro alegórico seria reaproveitada para desfiles futuros, além de terem anunciado vendas de partes destes materiais. Neste domingo (15), inclusive, os integrantes fariam uma mobilização para desmontar e retirar os adereços dos carros, salientou Kadratz.

O representante explicou que ele irá à Delegacia de Vitória ainda neste sábado para fazer o boletim de ocorrência e assim a polícia investigue se o incêndio foi de fato criminoso.