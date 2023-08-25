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Prejuízo de R$ 30 mil

Incêndio atinge restaurante na Serafim Derenzi, em Vitória

Fogo começou depois que um funcionário do restaurante trocou a botija de gás de um dos fornos; homem é cunhado da proprietária do restaurante e teve ferimentos leves
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 ago 2023 às 13:40

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 13:40

Um incêndio atingiu um restaurante na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, Vitória, na manhã desta sexta-feira (25). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostravam a fumaça saindo do estabelecimento comercial durante atendimento do Corpo de Bombeiros. O incêndio começou depois que um funcionário do restaurante trocou a botija de gás de um dos fornos. O homem é cunhado da proprietária do restaurante e teve ferimentos leves. A botija ficou queimada após o incêndio.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o fogo começou por volta das 9h e durou cerca de uma hora e meia. O incêndio foi contido por bombeiros. A correria de quem estava no local naquele momento era para evitar que as pessoas ficassem feridas e que os equipamentos não fossem atingidos. Alguns materiais foram queimados e parte do teto desabou.
Incêndio em restaurante começou após troca de botija de gás
Incêndio em restaurante começou após troca de botija de gás, que ficou queimada (à direita) Crédito: Rodrigo Gomes
Edenilce da Vitória é proprietária do restaurante e contou que ainda correu para o interior do estabelecimento no começo do incêndio para pegar um dos extintores. Ela contou com ajuda do marido e de vizinhos comerciantes.
"Eu corri para dentro do restaurante para tentar apagar o fogo, tentei pegar o extintor, mas não consegui. Meu marido e os outros comerciantes ajudaram, até com água, mas não deu jeito. É desesperador, é o nosso ganha pão, e teve perda total. Vamos ver o que a gente consegue pensar amanhã"
Edenilce da Vitória - Dona do restaurante
O cunhado teve ferimentos leves e foi socorrido. O imóvel é alugado. Edenilce da Vitória e o marido estimam que, apenas com os equipamentos, o prejuízo foi de R$ 30 mil. O casal não sabe como recomeçar o trabalho.

Indêndio atinge comércio na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência de incêndio na Rodovia Serafim Derenzi e equipes foram encaminhadas ao local. As chamas foram apagadas e, até o fim da manhã, bombeiros continuavam no local realizando rescaldo do incêndio.
A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. Em nota, a Polícia Civil informou que não foi acionada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Defesa Civil Estadual para saber se há algum risco de desabamento no local. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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