Incêndio atinge restaurante na Serafim Derenzi, em Vitória

A Gazeta mostravam a fumaça saindo do estabelecimento comercial durante atendimento do Corpo de Bombeiros. O incêndio começou depois que um funcionário do restaurante trocou a botija de gás de um dos fornos. O homem é cunhado da proprietária do restaurante e teve ferimentos leves. A botija ficou queimada após o incêndio. Um incêndio atingiu um restaurante na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, Vitória , na manhã desta sexta-feira (25). Imagens enviadas à reportagem demostravam a fumaça saindo do estabelecimento comercial durante atendimento do Corpo de Bombeiros. O incêndio começou depois que um funcionário do restaurante trocou a botija de gás de um dos fornos. O homem é cunhado da proprietária do restaurante e teve ferimentos leves. A botija ficou queimada após o incêndio.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o fogo começou por volta das 9h e durou cerca de uma hora e meia. O incêndio foi contido por bombeiros. A correria de quem estava no local naquele momento era para evitar que as pessoas ficassem feridas e que os equipamentos não fossem atingidos. Alguns materiais foram queimados e parte do teto desabou.

Incêndio em restaurante começou após troca de botija de gás, que ficou queimada (à direita) Crédito: Rodrigo Gomes

Edenilce da Vitória é proprietária do restaurante e contou que ainda correu para o interior do estabelecimento no começo do incêndio para pegar um dos extintores. Ela contou com ajuda do marido e de vizinhos comerciantes.

"Eu corri para dentro do restaurante para tentar apagar o fogo, tentei pegar o extintor, mas não consegui. Meu marido e os outros comerciantes ajudaram, até com água, mas não deu jeito. É desesperador, é o nosso ganha pão, e teve perda total. Vamos ver o que a gente consegue pensar amanhã" Edenilce da Vitória - Dona do restaurante

O cunhado teve ferimentos leves e foi socorrido. O imóvel é alugado. Edenilce da Vitória e o marido estimam que, apenas com os equipamentos, o prejuízo foi de R$ 30 mil. O casal não sabe como recomeçar o trabalho.

Indêndio atinge comércio na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência de incêndio na Rodovia Serafim Derenzi e equipes foram encaminhadas ao local. As chamas foram apagadas e, até o fim da manhã, bombeiros continuavam no local realizando rescaldo do incêndio.

A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. Em nota, a Polícia Civil informou que não foi acionada.