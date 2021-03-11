Incêndio atinge loja no Polo de Modas da Glória, em Vila Velha

De acordo com os Bombeiros, o fogo ficou restrito apenas à loja e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e também não houve pedido de perícia para avaliar o que aconteceu.

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"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, por volta das 10h, no bairro Glória, em Vila Velha. As equipes foram ao local e encontraram uma loja, dentro de uma galeria, em chamas. O combate foi realizado e o fogo ficou restrito somente ao local onde se iniciou. Ninguém ficou ferido e não houve, até o momento, solicitação de perícia", diz a nota enviada pelos Bombeiros.