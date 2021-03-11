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Incêndio atinge loja no Polo de Modas da Glória, em Vila Velha

O fogo teria começado por volta das 10 horas, dentro de uma galeria da região, e as chamas foram combatidas pelos Bombeiros. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que provocou o incêndio

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:30

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:30
Incêndio atingiu loja no Polo de Modas da Glória, em Vila Velha
Incêndio atingiu loja no Polo de Modas da Glória Crédito: Internauta / Marco Antônio
Um incêndio atingiu uma loja do Polo de Modas da Glória, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (11).  O fogo teria começado por volta das 10 horas dentro de uma galeria da região. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o combate às chamas.
De acordo com os Bombeiros, o fogo ficou restrito apenas à loja e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e também não houve pedido de perícia para avaliar o que aconteceu.
"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, por volta das 10h, no bairro Glória, em Vila Velha. As equipes foram ao local e encontraram uma loja, dentro de uma galeria, em chamas. O combate foi realizado e o fogo ficou restrito somente ao local onde se iniciou. Ninguém ficou ferido e não houve, até o momento, solicitação de perícia", diz a nota enviada pelos Bombeiros.

Incêndio em loja no Polo de Modas da Glória

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