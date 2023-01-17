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Inalou fumaça

Incêndio atinge imóvel e morador é levado para hospital em Linhares

Para ter acesso aos fundos da casa e apagar as chamas, equipe do Corpo de Bombeiros precisou entrar em residência vizinha. Fogo foi controlado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:45

Bombeiros trabalham para controlar as chamas em imóvel no Centro de Linhares
Bombeiros trabalham para controlar as chamas em imóvel no Centro de Linhares Crédito: Cristian Miranda
Um incêndio atingiu um imóvel de dois andares no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 8h desta terça-feira (17). Um morador do primeiro pavimento, que não teve nome e idade divulgados, inalou fumaça e precisou ser levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Ainda não se sabe como as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros atuou por cerca de 40 minutos e conseguiu controlar o fogo.
Segundo os Bombeiros, as chamas atingiram apenas o primeiro andar do imóvel. Para ter acesso aos fundos da casa e apagar as chamas, as equipes precisaram entrar em uma residência vizinha. O morador do segundo andar conseguiu sair de casa sem se ferir. Ele hospedava pessoas que vêm de outras cidades no térreo.
O local continua sendo monitorado pela corporação, porque há muito material inflamável no interior da casa e focos de incêndio podem voltar a qualquer momento. A Defesa Civil de Linhares informou, por nota, que nenhum morador ou proprietário de imóvel solicitou vistoria ao órgão. 

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