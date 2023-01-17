Incêndio atinge imóvel e morador é levado para hospital em Linhares

Bombeiros trabalham para controlar as chamas em imóvel no Centro de Linhares Crédito: Cristian Miranda

Um incêndio atingiu um imóvel de dois andares no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 8h desta terça-feira (17). Um morador do primeiro pavimento, que não teve nome e idade divulgados, inalou fumaça e precisou ser levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Ainda não se sabe como as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros atuou por cerca de 40 minutos e conseguiu controlar o fogo.

Segundo os Bombeiros, as chamas atingiram apenas o primeiro andar do imóvel. Para ter acesso aos fundos da casa e apagar as chamas, as equipes precisaram entrar em uma residência vizinha. O morador do segundo andar conseguiu sair de casa sem se ferir. Ele hospedava pessoas que vêm de outras cidades no térreo.