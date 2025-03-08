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Grande Vitória

Incêndio atinge depósito de supermercado em Cariacica

O fogo começou por volta de 1h da madrugada deste sábado e foi controlado no início da manhã

Publicado em 08 de Março de 2025 às 13:05

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 mar 2025 às 13:05
Um incêndio atingiu o estoque de um supermercado na Avenida Principal, em Campo Verde, Cariacica, por volta de 1h da madrugada deste sábado (8). Por causa das chamas, muitos produtos derreteram e portas do espaço ficaram retorcidas. As causas ainda são desconhecidas.
O vídeo que abre esta reportagem foi enviado por um leitor e mostra fagulhas saindo das janelas do local de estocagem. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram o combate ao incêndio, finalizado nesta manhã. Não há registro de feridos.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que um imóvel ao lado do supermercado teve danos devido ao incêndio. Uma parte do teto e concreto desabaram, destruindo também móveis e objetos que ficaram entulhados. Veja abaixo imagens de como ficou a casa:

Incêndio atinge estoque de supermercado e uma casa em Cariacica.

O supermercado abriu neste sábado (10), mas ninguém quis conversar com a reportagem.

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