Incêndio atinge depósito de supermercado em Cariacica

Um incêndio atingiu o estoque de um supermercado na Avenida Principal, em Campo Verde, Cariacica , por volta de 1h da madrugada deste sábado (8). Por causa das chamas, muitos produtos derreteram e portas do espaço ficaram retorcidas. As causas ainda são desconhecidas.

O vídeo que abre esta reportagem foi enviado por um leitor e mostra fagulhas saindo das janelas do local de estocagem. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram o combate ao incêndio, finalizado nesta manhã. Não há registro de feridos.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que um imóvel ao lado do supermercado teve danos devido ao incêndio. Uma parte do teto e concreto desabaram, destruindo também móveis e objetos que ficaram entulhados. Veja abaixo imagens de como ficou a casa:

Incêndio atinge estoque de supermercado e uma casa em Cariacica.