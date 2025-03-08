Frente fria chega ao Sudeste nos próximos dias; veja impacto no ES

O tempo no Espírito Santo pode começar a mudar a partir de segunda-feira (10) com a chegada de uma frente fria à região Sudeste. Apesar de o fenômeno não ter forte ação em território capixaba desta vez — já que vai se concentrar em São Paulo e Rio de Janeiro — ao menos vai ajudar a quebrar o chamado "bloqueio atmosférico", permitindo que futuras frentes frias estacionem por aqui.

A previsão da Climatempo indica ainda que a região sul capixaba deve registrar pancadas de chuva com raios ainda na segunda-feira. Os meteorologistas da empresa explicam que o "bloqueio atmosférico" no Espírito Santo é como se fosse uma "trava" e impede a entrada de uma frente fria. Mas agora com a chegada do fenômeno ao Sudeste, esse bloqueio por aqui deve ser quebrado, permitindo mais chuvas e temperaturas amenas no próximo evento. Inclusive já há previsão para uma outra frente fria na segunda quinzena de março que pode alcançar o Espírito Santo.