Incêndio atinge casa no bairro Forte São João, em Vitória

Quem passou nesta quarta-feira (19) próximo ao Forte São João, em Vitória, percebeu a presença de fumaça nos arredores devido a um incêndio que teve origem em uma casa localizada no bairro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a pessoa que solicitou atendimento informou que as chamas teriam começado após ter sido ateado fogo em roupas no local.
Em atendimento à ocorrência, os Bombeiros constataram a presença de chamas na residência. Segundo a corporação, imediatamente a equipe conseguiu extinguir o fogo.
O incêndio não atingiu outras edificações, não há registro de vítimas e não houve pedido de perícia no local, segundo os Bombeiros.