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Fogo nas roupas

Incêndio atinge casa no bairro Forte São João, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, a pessoa que solicitou atendimento informou que as chamas teriam começado após ter sido ateado fogo em roupas no local nesta quarta (19)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 jan 2022 às 17:57

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:57

Quem passou nesta quarta-feira (19) próximo ao Forte São João, em Vitória, percebeu a presença de fumaça nos arredores devido a um incêndio que teve origem em uma casa localizada no bairro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a pessoa que solicitou atendimento informou que as chamas teriam começado após ter sido ateado fogo em roupas no local.
Em atendimento à ocorrência, os Bombeiros constataram a presença de chamas na residência. Segundo a corporação, imediatamente a equipe conseguiu extinguir o fogo.
O incêndio não atingiu outras edificações, não há registro de vítimas e não houve pedido de perícia no local, segundo os Bombeiros.

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