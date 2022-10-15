Um incêndio de grandes proporções atinge o distrito de Alto Paraju, no interior de Domingos Martins, região Serrana do Estado. De acordo com moradores, as chamas já se alastram na região há mais de quatro dias e ainda não foram controladas.
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o fogo está concentrado em uma área de vegetação da comunidade. Até o momento, não há relatos de feridos ou casas atingidas. Também não há registros sobre o tamanho da área atingida pelas chamas.
Incêndio atinge área de vegetação no interior de Domingos Martins
"Nesta sexta, a equipe ainda se encontra trabalhando no local. A previsão é que o combate tenha continuidade no sábado (15)", destacou a corporação, por nota.