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Alto Paraju

Incêndio atinge área de vegetação no interior de Domingos Martins

De acordo com moradores, o fogo se alastra na região há mais de quatro dias; o Corpo de Bombeiros está atuando no local e tenta fazer o controle das chamas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 out 2022 às 21:00

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 21:00

Um incêndio de grandes proporções atinge o distrito de Alto Paraju, no interior de Domingos Martins, região Serrana do Estado. De acordo com moradores, as chamas já se alastram na região há mais de quatro dias e ainda não foram controladas.  
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o fogo está concentrado em uma área de vegetação da comunidade. Até o momento, não há relatos de feridos ou casas atingidas. Também não há registros sobre o tamanho da área atingida pelas chamas. 
Incêndio atinge área de vegetação no interior de Domingos Martins
O Corpo de Bombeiros informou que, desde o primeiro acionamento, "tem atuado diariamente no combate ao incêndio". O trabalho está sendo realizado por uma equipe da "Operação Guardiões do Bioma", deflagrada em todo o território nacional com o intuito de combater queimadas em vegetação.
"Nesta sexta, a equipe ainda se encontra trabalhando no local. A previsão é que o combate tenha continuidade no sábado (15)", destacou a corporação, por nota. 

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