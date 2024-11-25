Incêndio atinge apartamento em condomínio na Serra

(veja acima) e também a retirar as pessoas dos imóveis, já que a fumaça se alastrou pelos corredores.

Um incêndio em apartamento assustou moradores de um condomínio no bairro Valparaíso, na Serra , na madrugada desta segunda-feira (25). Vizinhos ajudaram a apagar o fogoe também a retirar as pessoas dos imóveis, já que a fumaça se alastrou pelos corredores.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o apartamento que pegou fogo fica no terceiro andar. Testemunhas disseram que as chamas começaram em um dos quartos, e o morador estava sozinho. O personal Júlio Cézar Tavares foi o primeiro a chegar para socorrer o vizinho.

"Escutei o barulho de uma explosão. Quando coloquei o rosto na janela, vi que estava saindo fumaça e percebi que era o terceiro andar, onde mora um casal e uma criança de colo. Aí foi instinto. A gente correu, foi aquele desespero. O morador estava tentando abrir a porta por dentro, mas ele não conseguia chegar por causa da fumaça. Eu abri a porta por fora ele já caiu no chão", lembrou o personal.

O morador tinha inalado muita fumaça, mas conseguiu dizer que a esposa e o bebê não estavam lá. Vizinhos tentaram apagar o fogo e o prédio foi evacuado. A correria foi grande.

Incêndio em apartamento assusta moradores de condomínio da Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Franciele Will mora no segundo andar, com a duas filhas. A mãe dela, de 77 anos, foi ajudar uma amiga na hora da correria. "No desespero, minha mãe subiu para ajudar uma vizinha muito amiga da família. Eu me desesperei porque eu já estava aqui embaixo com minhas filhas e não consegui ver minha mãe. Muita gente estava descendo. Subi novamente no meio do fogo e da fumaça e não consegui vê-la. Demorou uns 15 minutos para ela descer, fiquei muito preocupada", detalhou.

O Corpo de Bombeiros chegou logo depois e conseguiu conter as chamas. O morador do apartamento atingido pelo fogo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, além do apartamento onde ocorreu o incêndio, o imóvel que fica acima e o do primeiro andar foram afetados de alguma forma. Segundo a síndica do condomínio, as famílias ainda não puderam voltar para os imóveis, e aguardam laudos dos bombeiros e da Defesa Civil para acionar o seguro.

Perícia e estrutura