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Incêndio atinge apartamento em condomínio na Serra

Chamas atingiram imóvel no terceiro andar de prédio; vizinhos dizem que morador não se queimou, mas acabou socorrido por inalar muita fumaça

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2024 às 13:08
Um incêndio em apartamento assustou moradores de um condomínio no bairro Valparaíso, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (25). Vizinhos ajudaram a apagar o fogo (veja acima) e também a retirar as pessoas dos imóveis, já que a fumaça se alastrou pelos corredores.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o apartamento que pegou fogo fica no terceiro andar. Testemunhas disseram que as chamas começaram em um dos quartos, e o morador estava sozinho. O personal Júlio Cézar Tavares foi o primeiro a chegar para socorrer o vizinho.
"Escutei o barulho de uma explosão. Quando coloquei o rosto na janela, vi que estava saindo fumaça e percebi que era o terceiro andar, onde mora um casal e uma criança de colo. Aí foi instinto. A gente correu, foi aquele desespero. O morador estava tentando abrir a porta por dentro, mas ele não conseguia chegar por causa da fumaça. Eu abri a porta por fora ele já caiu no chão", lembrou o personal.
O morador tinha inalado muita fumaça, mas conseguiu dizer que a esposa e o bebê não estavam lá. Vizinhos tentaram apagar o fogo e o prédio foi evacuado. A correria foi grande.
Incêndio em apartamento assusta moradores de condomínio da Serra
Incêndio em apartamento assusta moradores de condomínio da Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Franciele Will mora no segundo andar, com a duas filhas. A mãe dela, de 77 anos, foi ajudar uma amiga na hora da correria. "No desespero, minha mãe subiu para ajudar uma vizinha muito amiga da família. Eu me desesperei porque eu já estava aqui embaixo com minhas filhas e não consegui ver minha mãe. Muita gente estava descendo. Subi novamente no meio do fogo e da fumaça e não consegui vê-la. Demorou uns 15 minutos para ela descer, fiquei muito preocupada", detalhou.
O Corpo de Bombeiros chegou logo depois e conseguiu conter as chamas. O morador do apartamento atingido pelo fogo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, além do apartamento onde ocorreu o incêndio, o imóvel que fica acima e o do primeiro andar foram afetados de alguma forma. Segundo a síndica do condomínio, as famílias ainda não puderam voltar para os imóveis, e aguardam laudos dos bombeiros e da Defesa Civil para acionar o seguro.

Perícia e estrutura

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "a proprietária solicitou perícia e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogável". A Gazeta demandou também a Prefeitura da Serra para saber sobre o trabalho da Defesa Civil Municipal, mas a gestão não deu retorno até a publicação da reportagem.

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