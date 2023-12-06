Imóvel onde já funcionaram restaurantes em Jardim da Penha pega fogo

Testemunhas informaram aos bombeiros que pessoas em situação de rua teriam colocado fogo em algum material para fazer comida, mas as chamas se alastraram pelo interior do imóvel. O fogo foi extinto pelos militares e não houve registro de feridos.

A administradora do imóvel, Sandra Leal, contou que, além dos danos causados na fachada, um cano se rompeu no interior da estrutura, causando vazamento no local. O fogo também teria danificado acabamentos de gesso. "Tem um cantinho ali, com uma grade. Eles entraram e ficaram, como se morassem lá. Até a panela onde estavam fazendo comida ficou lá", lamentou.