Idoso morre após marquise de imóvel comercial desabar em Cariacica

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Um idoso morreu depois de ser atingido por uma marquise que desabou no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . O acidente aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (2). Ele morava em frente ao imóvel comercial. O nome e a idade do homem não foram divulgados.

Conforme informações passadas pelo Corpo de Bombeiros , uma testemunha acionou a corporação porque "uma laje havia caído sobre um senhor". A equipe prosseguiu até o local, constatou o óbito e acionou a perícia da Polícia Civil. O vídeo que abre esta matéria mostra o corpo do idoso sendo retirado do local.

De acordo com a Prefeitura de Cariacica , o desabamento aconteceu por volta das 15h30. Após uma vistoria, a Defesa Civil Municipal constatou que o estabelecimento estava "com falta de manutenção, ausência de ferragens e estrutura precária" – razões pelas quais foi interditado, assim como um muro vizinho.

Imóvel de onde a marquise caiu na tarde desta quarta-feira (2), em Cariacica Crédito: Caique Verli

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Em nota, o município também afirmou que "uma equipe da Secretaria de Serviços realizou a limpeza da área e removeu uma parte da laje que ficou pendurada". A Prefeitura de Cariacica ainda disse que "lamenta o ocorrido e se solidariza com a família do morador".

Polícia Civil informou que o corpo do idoso foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória e que o caso seguirá sob investigação do 14º Distrito Policial. "Detalhes não serão divulgados, por enquanto", concluiu.

PREFEITURA ORIENTA DEMOLIÇÃO

Nesta quinta-feira (3), a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) foi até o bairro Nova Rosa da Penha para verificar a situação do imóvel e orientou o respectivo proprietário a demoli-lo.

O município também explicou que o local era um estabelecimento comercial desativado e que a orientação para demolição ocorreu em virtude da própria situação da estrutura. "As fiscalizações na cidade acontecem diariamente de forma preventiva e mediante denúncias", finalizou.