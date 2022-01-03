Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the audio element. Idosa é socorrida após ser atropelada por ônibus em Guarapari

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no bairro Kubitschek, por volta das 17h57. A vítima ficou com a perna presa embaixo do veículo, porém, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, ela já tinha sido socorrida pelo Samu.

O Samu de Guarapari prestou os primeiros socorros e a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), de Vitória, foi acionada para levar a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), centro de referência para esse tipo de lesão. O Notaer levou 12 minutos para pousar no heliponto do São Lucas e deixar vítima na unidade.

A Polícia Militar foi demandada e informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não tinha informações. A Polícia Civil afirmou que ainda não havia recebido a ocorrência. Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não respondeu até o fechamento do texto.