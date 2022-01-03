Idosa é socorrida após ser atropelada por ônibus em Guarapari
Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que uma mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um ônibus em Guarapari, no final da tarde deste domingo (2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no bairro Kubitschek, por volta das 17h57. A vítima ficou com a perna presa embaixo do veículo, porém, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, ela já tinha sido socorrida pelo Samu.
O Samu de Guarapari prestou os primeiros socorros e a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), de Vitória, foi acionada para levar a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), centro de referência para esse tipo de lesão. O Notaer levou 12 minutos para pousar no heliponto do São Lucas e deixar vítima na unidade.
A Polícia Militar foi demandada e informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não tinha informações. A Polícia Civil afirmou que ainda não havia recebido a ocorrência. Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não respondeu até o fechamento do texto.
*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta