Idosa de 76 anos é a 12ª vítima da Covid-19 em Aracruz

Segundo a Prefeitura de Aracruz, foram confirmados 105 casos do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

O município de Aracruz , na Região Norte do Espírito Santo , registrou nesta quinta-feira (28), a 12ª morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma idosa, de 76 anos, que estava hospitalizada e testou positivo para contaminação pelo vírus.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Aracruz no último Boletim Epidemiológico. Segundo o boletim, o município já possui 839 casos notificados. Desse total, 105 casos foram confirmados, sendo que 50 pacientes já são considerados clinicamente curados.

Segundo a prefeitura, 332 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado dos exames. Até esta quinta-feira (28), do total de casos notificados, 402 casos foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo novo coronavírus.

O município já conta com o número de 12 mortes em decorrência da Covid-19. São pacientes que apresentaram sintomas da doença, fizeram o exame, testaram positivo e não sobreviveram.