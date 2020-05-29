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Norte do ES

Idosa de 76 anos é a 12ª vítima da Covid-19 em Aracruz

"O isolamento social é o único remédio para evitar a contaminação. Se puder, fique em casa", pede a prefeitura da cidade, por meio de nota
Leonardo Goliver

Leonardo Goliver

Publicado em 

29 mai 2020 às 09:08

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:08

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Segundo a Prefeitura de Aracruz, foram confirmados 105 casos do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quinta-feira (28), a 12ª morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma idosa, de 76 anos, que estava hospitalizada e testou positivo para contaminação pelo vírus.
A informação foi confirmada pela Prefeitura de Aracruz no último Boletim Epidemiológico. Segundo o boletim, o município já possui 839 casos notificados. Desse total, 105 casos foram confirmados, sendo que 50 pacientes já são considerados clinicamente curados.
Segundo a prefeitura, 332 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado dos exames. Até esta quinta-feira (28), do total de casos notificados, 402 casos foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo novo coronavírus.

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O município já conta com o número de 12 mortes em decorrência da Covid-19. São pacientes que apresentaram sintomas da doença, fizeram o exame, testaram positivo e não sobreviveram.
No boletim, além das informações sobre o avanço do novo coronavírus na cidade, a prefeitura reforça que é preciso conscientização da população. “O isolamento social é o único remédio para evitar a contaminação. Se puder, fique em casa”, pede a nota.

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