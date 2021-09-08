Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Era de MG

Identificada jovem que morreu em acidente na BR 262 ao voltar de Guarapari

Designer gráfica Júlia Alves Gusmão, de 24 anos, morreu em acidente de no Km 120 da BR 262, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (7). Ela retornava para Ipatinga após passar feriado em Guarapari

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 set 2021 às 13:05
Júlia Alves Gusmão, de 24 anos, passou o feriado em Guarapari
Júlia Alves Gusmão, de 24 anos, passou o feriado em Guarapari Crédito: Reprodução/ Intagram @julaalves_
jovem que morreu em um acidente no Km 120 da BR 262, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (7), é a designer gráfica Júlia Alves Gusmão, de 24 anos. A vítima, segundo informações do site Diário do Aço, era moradora de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Outras três pessoas que estavam com ela no carro, que bateu em um eixo de semirreboque de uma carreta, ficaram feridas no acidente.
De acordo com o site do município de Ipatinga, a jovem voltava do litoral capixaba, em Guarapari, conforme postagens de Júlia Alves Gusmão em suas mídias sociais. Ela foi sepultada na manhã desta quarta-feira (8), no município mineiro. A morte da jovem causou a comoção de amigos nas redes sociais da empresa da jovem. 

O ACIDENTE

Júlia Alves Gusmão morreu no local da batida, às 4h, e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um Honda Civic. O carro atingiu uma parte de um eixo do semirreboque de uma carreta, que se soltou em um acidente anterior. O órgão não soube informar se a peça estava dentro ou às margens da via.
As vítimas que sobreviveram ao acidente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu e levadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Veja Também

Homem é morto a tiros no terraço de casa em Ibatiba

Morre motociclista atingida por carro desgovernado em Vila Velha

Vídeo mostra confusão entre manifestantes e motorista na BR 101, em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Guarapari Ibatiba Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados