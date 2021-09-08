Identificada jovem que morreu em acidente na BR 262 ao voltar de Guarapari

A jovem que morreu em um acidente no Km 120 da BR 262, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (7), é a designer gráfica Júlia Alves Gusmão, de 24 anos. A vítima, segundo informações do site Diário do Aço, era moradora de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Outras três pessoas que estavam com ela no carro, que bateu em um eixo de semirreboque de uma carreta, ficaram feridas no acidente.
De acordo com o site do município de Ipatinga, a jovem voltava do litoral capixaba, em Guarapari, conforme postagens de Júlia Alves Gusmão em suas mídias sociais. Ela foi sepultada na manhã desta quarta-feira (8), no município mineiro. A morte da jovem causou a comoção de amigos nas redes sociais da empresa da jovem.
O ACIDENTE
Júlia Alves Gusmão morreu no local da batida, às 4h, e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um Honda Civic. O carro atingiu uma parte de um eixo do semirreboque de uma carreta, que se soltou em um acidente anterior. O órgão não soube informar se a peça estava dentro ou às margens da via.
As vítimas que sobreviveram ao acidente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu e levadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde delas.