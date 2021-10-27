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Doação de órgãos

Hospital São Lucas, em Vitória, realiza 1ª captação de coração da unidade em 2021

O órgão foi destinado a um paciente da fila de transplantes do Espírito Santo. O mesmo doador ainda ajudou a salvar outras vidas com a doação córneas, rins e o fígado
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 out 2021 às 08:24

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:24

Hospital São Lucas, em Vitória, realiza primeira captação de coração em 2021
Hospital São Lucas, em Vitória, realiza primeira captação de coração da unidade neste ano de 2021 Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, realizou, na última quinta-feira (21), a primeira captação de coração no ano de 2021. O órgão foi destinado a um paciente da fila de transplantes do Espírito Santo.
O mesmo doador ainda ajudou a salvar outras vidas com a doação das córneas, os rins e o fígado. As córneas e os rins ficaram em território capixaba, enquanto o fígado foi enviado a um paciente compatível em Minas Gerais.

QUEBRAR UM TABU

Karla Coelho, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), comentou que as doações só podem ser feitas com o consentimento dos familiares. Dessa maneira, é fundamental que as pessoas se manifestem, ainda em vida, sobre o desejo de serem doadoras de órgãos.
Cynthia Milanez, diretora geral do hospital, reforçou sobre a importância de conversar a respeito desse assunto. “É difícil falar de morte, especialmente quando estamos saudáveis, mas é importante conversar sobre a doação de órgãos e evitar que o tema seja um tabu, afinal de contas, por mais doloroso que seja, a morte é inevitável. Entretanto, a doação é uma forma de transformar dor e sofrimento em esperança e amor para outras famílias”.

NÚMEROS SOBRE TRANSPLANTES

De acordo com dados da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), até a última segunda-feira (25), 1.489 pacientes aguardam por um órgão no Estado, sendo 1.024 para rim, 448 para córneas, 14 para fígado e três à espera por um coração.

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