Hospital São Lucas, em Vitória, realiza 1ª captação de coração da unidade em 2021

Hospital São Lucas, em Vitória, realiza primeira captação de coração da unidade neste ano de 2021 Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, realizou, na última quinta-feira (21), a primeira captação de coração no ano de 2021. O órgão foi destinado a um paciente da fila de transplantes do Espírito Santo

O mesmo doador ainda ajudou a salvar outras vidas com a doação das córneas, os rins e o fígado. As córneas e os rins ficaram em território capixaba, enquanto o fígado foi enviado a um paciente compatível em Minas Gerais

QUEBRAR UM TABU

Karla Coelho, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), comentou que as doações só podem ser feitas com o consentimento dos familiares. Dessa maneira, é fundamental que as pessoas se manifestem, ainda em vida, sobre o desejo de serem doadoras de órgãos.

Cynthia Milanez, diretora geral do hospital, reforçou sobre a importância de conversar a respeito desse assunto. “É difícil falar de morte, especialmente quando estamos saudáveis, mas é importante conversar sobre a doação de órgãos e evitar que o tema seja um tabu, afinal de contas, por mais doloroso que seja, a morte é inevitável. Entretanto, a doação é uma forma de transformar dor e sofrimento em esperança e amor para outras famílias”.

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