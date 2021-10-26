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Prefeitura de Vila Velha contrata médicos e farmacêuticos

Remuneração é de R$ 5,3 mil e R$ 2,1 mil, somando as gratificações; interessados podem se inscrever até o dia 8 de novembro

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2021 às 14:18
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha vai contratar temporários na área da Saúde Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários de nível superior. A oferta é de nove vagas, sendo sete para médicos e duas para farmacêuticos. A remuneração é de R$ 5,3 mil e R$ 2,1 mil, somando as gratificações, respectivamente. Também haverá a formação de cadastro de reserva.
As inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 8 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. 
Os selecionados vão exercer carga horária de 24h semanais (para médicos clínico geral, pediatra e obstetras plantonistas), 20h (para médico psiquiatra infantil e adulto) e 20h (para médico infectologista). A jornada de trabalho para os farmacêuticos pode ser de 30 ou 40h semanais.
O processo seletivo será realizado em etapa única (avaliação de títulos), de caráter eliminatório e classificatório. A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. 

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