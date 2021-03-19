Hospital Evangélico Litoral Sul fecha atendimento do pronto-socorro

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

O Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , suspendeu nesta sexta-feira (19) o funcionamento do Pronto-Socorro. A partir de agora, a unidade atenderá exclusivamente casos de Covid-19.

A direção do hospital atribui o fechamento do serviço de emergência à falta de pagamentos dos convênios que tinham com alguns municípios da região. A unidade é gerenciada pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) e recebia repasses de cidades vizinhas para o funcionamento, como Marataízes , Itapemirim e Presidente Kennedy

Em vídeo, divulgado nesta sexta-feira, o superintendente Wagner Medeiros justificou a decisão. “Essa decisão de fechamento do pronto-socorro, mais cedo ou mais tarde, ela seria tomada, visto que no ano passado só contou com a ajuda da prefeitura de Marataízes. Presidente Kennedy e Itapemirim e deixaram de ajudar. No passado, a unidade tomou outros calotes de prefeituras. O hospital esgotou a capacidade de financiamento da unidade”, disse Medeiros.

NOVOS LEITOS

O hospital passou a disponibilizar 20 leitos de UTI para pacientes da Covid-19 no começo da pandemia. Segundo Wagner Medeiros, os leitos foram ampliados nesta semana, com a abertura de mais 10 vagas de UTI, totalizando 30 UTIs Covid e 40 leitos de enfermaria, sendo 20 para casos confirmados e 20 para casos suspeitos.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Procuradas pela reportagem, as prefeituras citadas se manifestaram por meio de nota. Marataízes informou que os moradores do município não ficarão desassistidos, porque atualmente os atendimentos já são feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Presidente Kennedy informou que no momento não tem convênio com a unidade e que não pode realizar ajuda de custo, pois não tem respaldo legal para o mesmo. “O Município não tem nenhuma dívida financeira, tampouco deu 'calote' ou causou prejuízo a nenhuma entidade hospitalar. Primamos o cumprimento de todas as obrigações, bem como o atendimento dos princípios que amparam a Administração Pública no que pese a legalidade, moralidade e impessoalidade”, informou em nota.

O município de Itapemirim também foi procurado pela reportagem, mas até o momento não enviou sua posição sobre o caso.

A Prefeitura de Itapemirim repudiou de forma veemente o vídeo divulgado. Em nota, afirmou que nos últimos quatro anos foram repassados recursos da ordem de 52,8 milhões para uma unidade hospitalar do município, administrada pelo Hospital Evangélico, além de outros R$ 10,8 milhões para o caixa do referido hospital.