Homem suspeito de matar ex-mulher a facadas na frente do filho é denunciado pelo MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou Diones Henrique de Souza Marinho, 32 anos, pelo crime de feminicídio contra a ex-esposa, Dinah Marinho Amorim, 29 anos. O crime foi testemunhado pelo filho do casal, de seis anos, e ocorreu na residência da vítima, na Serra, em 11 de agosto deste ano. A informação foi divulgada pelo MPES nesta terça-feira (2).
O corpo de Dinah foi encontrado por uma amiga, que foi ao imóvel a pedido da mãe da vítima. Isso porque a mulher não foi ao trabalho e não respondia mensagens. Ao entrar, a colega se deparou com o filho do casal, que contou ter presenciado o crime. A criança disse que pediu socorro pela janela por um tempo e depois permaneceu ao lado da mãe, sem vida.
Diones foi preso no fim da tarde do dia 11, no bairro São Francisco, na Serra. A Guarda Municipal viu o carro do denunciado em uma área de mata e acionou a Polícia Civil. Os policiais o encontraram caminhando próximo ao veículo e, ao ser abordado, confessou o crime e foi preso.
Na denúncia, o MPES solicitou que o acusado seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Também pediu o pagamento de R$ 300 mil em indenização por danos morais ao filho da vítima que presenciou o crime. O processo tramita na 3ª Vara Criminal de Serra. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
