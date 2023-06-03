Homem sobe em poste, toma choque e cai no meio da rua em Guarapari

Em nota, a empresa afirma que técnicos estiveram no local após o acidente e não foi constatado nenhum registro de ocorrência na rede elétrica da distribuidora.

"A EDP lamenta o ocorrido e ressalta que somente profissionais autorizados pela empresa podem intervir na rede elétrica. A empresa reitera que realizar intervenções irregulares na rede elétrica gera risco gravíssimo de acidentes a quem pratica e a terceiros, outras ameaças à população tais como incêndios, curtos-circuitos e interrupção no fornecimento de energia", frisa a concessionária.