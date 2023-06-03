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Homem sobe em poste, toma choque e cai no meio da rua em Guarapari

Acidente foi na manhã deste sábado (3) e vítima precisou ser socorrida pelo Samu; concessionária de energia alerta para os riscos de contato com a rede elétrica
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 jun 2023 às 17:36

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 17:36

Um homem, aparentemente alcoolizado, subiu em um poste de energia, tentou se equilibrar sobre os fios de alta tensão até tomar um choque e cair de uma altura de pelo menos cinco metros. O acidente foi registrado na manhã deste sábado (3), no bairro São Gabriel, em Guarapari
Conforme registros da Polícia Militar, uma equipe da corporação foi acionada para verificar a informação de que um homem estaria caído na rua e com sangramento na cabeça. No local, segundo a ocorrência, testemunhas relataram que ele estaria embriagado. O homem precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Homem é socorrido pelo Samu após cair de poste em Guarapari
Homem é socorrido pelo Samu após cair de poste em Guarapari Crédito: Internauta
A EDP, concessionária de energia no Espírito Santo, também foi acionada e informada que uma pessoa sem autorização acessou a rede elétrica no poste.
Em nota, a empresa afirma que técnicos estiveram no local após o acidente e não foi constatado nenhum registro de ocorrência na rede elétrica da distribuidora.
"A EDP lamenta o ocorrido e ressalta que somente profissionais autorizados pela empresa podem intervir na rede elétrica. A empresa reitera que realizar intervenções irregulares na rede elétrica gera risco gravíssimo de acidentes a quem pratica e a terceiros, outras ameaças à população tais como incêndios, curtos-circuitos e interrupção no fornecimento de energia", frisa a concessionária. 

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