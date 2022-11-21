Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que susto!

Homem sobe em poste, leva choque e é socorrido com vida em Cariacica

Informações iniciais da Guarda Municipal dão conta de que a vítima tentava furtar fios do local quando se acidentou na tarde desta segunda (21)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 nov 2022 às 20:06

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 20:06

Um homem foi eletrocutado e socorrido com vida em cima de um poste no bairro Alto Lage, em Cariacica, no início da noite desta segunda-feira (21). Informações iniciais da Guarda Municipal dão conta de que a vítima tentava furtar fios de alta tensão quando se acidentou. Ele ficou cerca de meia hora preso no local.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, com queimaduras de até terceiro grau. A rede de energia na região foi afetada, mas já começou a ser normalizada. 
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que no início da noite desta segunda-feira (21) a energia no Palácio Municipal foi cortada devido ao incidente em poste na região.
A Guarda Municipal foi acionada para orientar o trânsito e fazer a segurança na região, que ficou às escuras. O poste não pertence à Prefeitura e a energia no prédio e na região já foi restabelecida. Segundo a Guarda Municipal, o homem foi socorrido e encaminhado ao hospital.
Homem sobe em poste, leva choque e é socorrido com vida em Cariacica
O Corpo de Bombeiros foi procurado para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados