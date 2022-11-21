Homem sobe em poste, leva choque e é socorrido com vida em Cariacica

Um homem foi eletrocutado e socorrido com vida em cima de um poste no bairro Alto Lage, em Cariacica, no início da noite desta segunda-feira (21). Informações iniciais da Guarda Municipal dão conta de que a vítima tentava furtar fios de alta tensão quando se acidentou. Ele ficou cerca de meia hora preso no local.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, com queimaduras de até terceiro grau. A rede de energia na região foi afetada, mas já começou a ser normalizada.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que no início da noite desta segunda-feira (21) a energia no Palácio Municipal foi cortada devido ao incidente em poste na região.
A Guarda Municipal foi acionada para orientar o trânsito e fazer a segurança na região, que ficou às escuras. O poste não pertence à Prefeitura e a energia no prédio e na região já foi restabelecida. Segundo a Guarda Municipal, o homem foi socorrido e encaminhado ao hospital.
