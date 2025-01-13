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Homem se arrisca e fica pendurado para roubar fios em Vitória; vídeo

A cena foi registrada na Avenida Leitão da Silva. A Polícia Militar informou que foi ao local e realizou patrulhamento, mas o suspeito não foi localizado
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

13 jan 2025 às 17:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 17:15

Uma tentativa de furtar fios surpreendeu quem passava pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, no domingo (12). Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem se arrisca ao ficar pendurado para cortar um dos fios.
Polícia Militar informou que foi ao local e realizou patrulhamento, mas o suspeito não foi localizado. Em 2024, o Espírito Santo registrou um aumento de crimes relacionados a furto e receptação de fios. O alto índice levou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) a criar uma área específica para comunicação desses crimes no site do Disque-Denúncia.
Agora, para fazer uma denúncia, basta ir ao site disquedenuncia181.es.gov.br, descer a página e clicar no primeiro ícone que aparece: furto e receptação de fios. Lá, é possível descrever como e onde o crime aconteceu, quem seriam os autores e até anexar imagens.
Novo botão para denúncias sobre furto e receptação de fios no site do Disque Denúncia
Novo botão para denúncias sobre furto e receptação de fios no site do Disque-Denúncia Crédito: Reprodução
Polícia Civil orienta as vítimas a registrarem as ocorrências no site ou em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. A corporação afirma que o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas

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