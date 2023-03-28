Homem que desapareceu no mar do RJ é encontrado morto em Marataízes

Um homem que desapareceu no mar localizado no distrito de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), na areia da Praia dos Cações, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ele foi identificado pela equipe da guarda-vidas do município como Laion Sousa Henrique, de 36 anos.
Segundo a Guarda, o afogamento ocorreu no domingo (26), por volta das 15 horas. Ele era procurado há dois dias pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ). “Com a virada do vento e das marés de sul, sudeste e sudoeste, o corpo acabou parando em nossa região”, informou pelas redes sociais.
A Polícia Civil (PC) disse, por meio de nota, que “o corpo da vítima não apresentava sinais de violência e, no exame perinecroscópico, não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado. O caso seguirá sob investigação”.