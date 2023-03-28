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Na Praia dos Cações

Homem que desapareceu no mar do RJ é encontrado morto em Marataízes

Laion Sousa Henrique, de 36 anos, teria se afogado no domingo (26). No entanto, com o vento forte dos últimos dias no litoral, o corpo veio parar no Sul do Espírito Santo

Publicado em 28 de Março de 2023 às 15:42

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 mar 2023 às 15:42
Homem que desapareceu em mar do RJ é encontrado morto em praia de Marataízes
O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), na Praia dos Cações, em Marataízes Crédito: Divulgação \ Guarda-Vidas de Marataízes
Um homem que desapareceu no mar localizado no distrito de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), na areia da Praia dos Cações, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ele foi identificado pela equipe da guarda-vidas do município como Laion Sousa Henrique, de 36 anos.
Segundo a Guarda, o afogamento ocorreu no domingo (26), por volta das 15 horas. Ele era procurado há dois dias pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ). “Com a virada do vento e das marés de sul, sudeste e sudoeste, o corpo acabou parando em nossa região”, informou pelas redes sociais.
Polícia Civil (PC) disse, por meio de nota, que “o corpo da vítima não apresentava sinais de violência e, no exame perinecroscópico, não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado. O caso seguirá sob investigação”.

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