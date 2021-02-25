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Norte do ES

Homem passa por cirurgia após cair de ponte em Barra de São Francisco

Acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (23). Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 

25 fev 2021 às 08:23

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:23

  • Do G1/ES

Homem é internado depois de cair de ponte em Barra de São Francisco, no ES
Homem é internado depois de cair de ponte em Barra de São Francisco, no ES  Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 47 anos foi internado depois de cair de uma ponte, por volta de 22h30 desta quarta-feira (23), em Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo.
Segundo testemunhas, o homem estava atravessando a ponte sobre o Rio São Francisco e escorou no guarda-corpo. A estrutura cedeu e o homem caiu no rio.
Depois da queda, o homem foi parar na margem do rio e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o hospital Doutora Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, e passou por uma cirurgia.
A prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros fará um laudo sobre o acidente. Assim que o resultado da perícia ficar pronto, a Secretaria de Obras vai mandar um engenheiro ao local para verificar como o acidente aconteceu.
A administração municipal disse ainda que está fazendo um levantamento das obras que precisam de reparos no município.

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