Homem passa por cirurgia após cair de ponte em Barra de São Francisco

Do G1/ES

Homem é internado depois de cair de ponte em Barra de São Francisco, no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 47 anos foi internado depois de cair de uma ponte, por volta de 22h30 desta quarta-feira (23), em Barra de São Francisco , na Região Noroeste do Espírito Santo.

Segundo testemunhas, o homem estava atravessando a ponte sobre o Rio São Francisco e escorou no guarda-corpo. A estrutura cedeu e o homem caiu no rio.

Depois da queda, o homem foi parar na margem do rio e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o hospital Doutora Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, e passou por uma cirurgia.

A prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros fará um laudo sobre o acidente. Assim que o resultado da perícia ficar pronto, a Secretaria de Obras vai mandar um engenheiro ao local para verificar como o acidente aconteceu.