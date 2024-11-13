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Acidente

Homem morre após cair do telhado durante obra no Palácio Anchieta

Vítima foi resgatada pelo Samu/192 e levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 17:35

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 nov 2024 às 17:35
Equipes da empresa terceirizada vistoriaram local de acidente após morte de trabalhador no Palácio Anchieta
Após acidente, equipes de empresa terceirizada fizeram vistoria no local Crédito: Daniel Marçal
Um trabalhador morreu após cair do telhado do Palácio Anchieta — Sede do Governo do Espírito Santo — na tarde desta quarta-feira (13). Segundo a Secretaria do Governo (SEG), o homem era funcionário de uma empresa de climatização que foi contratada para serviços de modernização do imóvel localizado no Centro de Vitória. O nome dele não foi divulgado.
O acidente aconteceu por volta de 12h30, quando o funcionário levada materiais para o telhado, de onde acabou caindo. A Secretaria de Governo afirmou que ele fazia uso de equipamento de segurança durante a queda e que recebeu os primeiros socorros de militares que estavam no local, enquanto era aguardada uma equipe do Samu/192, que chegou minutos depois.  A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o ocorrido, equipes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da empresa responsável pelas obras e da Polícia Científica vistoriaram o local, acompanhados de fiscal do contrato e Gerência de Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta. “O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Governo, lamenta profundamente a morte do trabalhador de uma empresa terceirizada que realizava obra de modernização do sistema de climatização do Palácio Anchieta, em Vitória”, frisou a SEG, pontuando ainda que os colegas da vítima que estavam no local receberam ajuda psicológica. 
A pasta também destacou que a empresa contratada está prestando toda a assistência aos envolvidos. A reportagem da TV Gazeta esteve no local do acidente e apurou tratar-se de um funcionário da empresa Arvix. A Gazeta tentou contato com o telefone disponibilizado no site da empresa, mas a mensagem é de que "o número está programado para não receber chamadas". O espaço segue aberto para manifestação.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil e Militar, mas não houve retorno até a publicação.

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