Homem invade pátio e danifica vans e ônibus da Prefeitura de Ibiraçu

Um homem de 31 anos foi autuado em flagrante por dano patrimonial após invadir o pátio da Prefeitura de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, e danificar veículos que estavam estacionados no local, na manhã de segunda-feira (25). Segundo a administração municipal, três veículos escolares e um da área da saúde, entre ônibus e vans, foram depredados pelo indivíduo, que não teve o nome divulgado.

Imagens registradas por populares mostram janelas e latarias dos veículos danificadas. Em uma das gravações, o homem aparece se dirigindo a policiais dizendo: "Bate em mim!". Neste momento, os militares tentam contê-lo com uso da força e spray de pimenta.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que conforme relato de uma solicitante aos policiais, o homem estaria agressivo e depredando os veículos com uma barra de ferro. Os militares, então, foram ao local e deram ordem de parada ao indivíduo, que foi desobedecida.

A PM afirmou que, neste momento, "foi necessário o uso de força e equipamentos não letais para a devida imobilização do suspeito, que, posteriormente, alegou ter quebrado os veículos por não ter conseguido atendimento médico para ele no hospital", comunicou, em nota.

Homem invade pátio de Prefeitura e danifica quatro veículos em Ibiraçu

Já a Prefeitura de Ibiraçu enviou nota informando que lamenta o ato de vandalismo. A administração municipal destacou que já tomou todas as providências para que os veículos sejam consertados e possam voltar a circular. "Enquanto isso, nossa equipe providenciou meios de transporte provisórios para que nossos jovens cheguem às escolas do município", concluiu.