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Vandalismo

Homem invade pátio e danifica vans e ônibus da Prefeitura de Ibiraçu

Três veículos escolares e um da área da saúde, entre ônibus e vans, foram depredados, conforme a administração municipal; homem foi autuado em flagrante por dano patrimonial
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 set 2023 às 10:00

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 10:00

Um homem de 31 anos foi autuado em flagrante por dano patrimonial após invadir o pátio da Prefeitura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, e danificar veículos que estavam estacionados no local, na manhã de segunda-feira (25). Segundo a administração municipal, três veículos escolares e um da área da saúde, entre ônibus e vans, foram depredados pelo indivíduo, que não teve o nome divulgado. 
Imagens registradas por populares mostram janelas e latarias dos veículos danificadas. Em uma das gravações, o homem aparece se dirigindo a policiais dizendo: "Bate em mim!". Neste momento, os militares tentam contê-lo com uso da força e spray de pimenta. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que conforme relato de uma solicitante aos policiais, o homem estaria agressivo e depredando os veículos com uma barra de ferro. Os militares, então, foram ao local e deram ordem de parada ao indivíduo, que foi desobedecida.
A PM afirmou que, neste momento, "foi necessário o uso de força e equipamentos não letais para a devida imobilização do suspeito, que, posteriormente, alegou ter quebrado os veículos por não ter conseguido atendimento médico para ele no hospital", comunicou, em nota.

Homem invade pátio de Prefeitura e danifica quatro veículos em Ibiraçu

Já a Prefeitura de Ibiraçu enviou nota informando que lamenta o ato de vandalismo. A administração municipal destacou que já tomou todas as providências para que os veículos sejam consertados e possam voltar a circular. "Enquanto isso, nossa equipe providenciou meios de transporte provisórios para que nossos jovens cheguem às escolas do município", concluiu. 
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante pelo crime de dano patrimonial. Caso não pague fiança, ele será levado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de Aracruz. 

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